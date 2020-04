Pressemitteilung BoxID: 793555 (Meyer & Meyer Fachverlag & Buchhandel GmbH)

Sporternährung kompakt

Der Weg zur optimalen Ernährung

Sporternährung kompakt, der handliche Ratgeber für ambitionierte (Fitness-)sportler und Sportwissenschaftler ist am 25. Februar 2020 im Meyer & Meyer Verlag erschienen.



Sporternährung kompakt erläutert auf leicht verständliche Art den Zusammenhang zwischen einer bewusst gestalteten Ernährung und dem persönlichen Potenzial bei der Sportausübung. Der erste Teil des Buchs beantwortet 15 Fragen rund um das Thema Sporternährung.



Wie lässt sich der eigene, tägliche Energiebedarf bestimmen? Welche Nährstoffe spielen im Bezug auf die Energiegewinnung des Organismus eine Rolle? Welche Bedeutung haben Vitamine bzw. Mineralstoffe speziell für den Athleten? Wie gelingt es eine optimale Versorgung mit Flüssigkeit zu gewährleisten. Diese und viele weitere Fragen klärt das Buch.



Darüber hinaus spricht das Buch auch Aspekte wie eine vegetarische Ernährung oder Nahrungsergänzungsmittel an. Die zweite ergänzte Auflage von Sporternährung kompakt enthält zudem Rezeptideen für das Frühstück und für Hauptmahlzeiten.



Claudia Pauli

Sporternährung kompakt: Der Weg zur optimalen Ernährung

272 Seiten, Farbe

Paperback, 11,5 cm x 18,0 cm, 2. ergänzte Auflage Februar 2020

ISBN 978-3-8403-7706-8,

12,00 € [D]



Dr. sportwiss. Claudia Pauli ist freiberuflich als Sportjournalistin tätig. Sie studierte an der Deutschen Sporthochschule (DSHS) Köln zunächst Diplom-Sportwissenschaften mit dem Schwerpunkt „Medien und Kommunikation“. Nach Absolvierung eines Volontariats beim Sport-Informations-Dienst (SID) schloss sie an der DSHS ein Promotionsstudium in den Fächern Geschlechterforschung und Publizistik an.

