Seien Sie nie mehr hilflos!

Jederzeit können wir in unserem Alltag einer gefährlichen Situation ausgesetzt sein, in der unsere Reaktion über Leben und Tod entscheidet. Um nicht in die Opferrolle zu fallen, ist es wichtig, diese Situationen durchzuspielen und die Abläufe und Techniken routiniert abzurufen. Das weiß Carsten Draheim genau. Der 41-jährige Kölner Autor ist der erfahrenste und erfolgreichste Krav-Maga-Ausbilder und Inhaber einer der größten Krav-Maga-Schulen in Europa. Sein Buch „Krav Maga – Effektive Techniken zur Selbstverteidigung“, das im Juni 2018 beim Meyer & Meyer Verlag erscheint, richtet sich an alle Krav-Maga-Trainierende.



Anders als bei herkömmlichen Kampfsportarten benötigt man bei Krav Maga kein jahrelanges Training, um sich und andere effektiv gegen einen oder mehrere Angreifer verteidigen zu können. Schließlich geht es in der realen Kampfsituation nicht um Regeln, Punkte oder sportliche Fairness, sondern einzig und allein darum, eine gewalttätige Auseinandersetzung, in der keine Regeln mehr gelten, möglichst unbeschadet zu überstehen. Vor Angst starr zu sein und nichts zu tun, ist keine Option, wenn es für eine Flucht zu spät ist.



Von der israelischen Armee entwickelt und früher als Geheimtipp bei der militärischen Ausbildung gehandelt, boomt dieses Nahkampfsystem weltweit. In diesem Buch werden nicht nur über 100 Krav-Maga-Techniken zur Selbstverteidigung vorgestellt, sondern auch anhand der Prinzipien, die dieses System so erfolgreich machen, methodisch erklärt.



Bibliografische Angaben:

Carsten Draheim

Krav Maga – Effektive Techniken der Selbstverteidigung

256 Seiten, 200 Fotos, in Farbe

Paperback, 16,5 x 24,0 cm, 1. Auflage Juni 2018

ISBN 978-3-8403-7581-1, 24,95 € [D]



Über den Autor:

Carsten Draheim gilt als einer der erfahrensten und erfolgreichsten Krav-Maga- Ausbilder. Er ist Inhaber des Krav-Maga-Instituts, einer der größten Krav-Maga-Schulen in Europa und Gründungsmitglied des international agierenden KRAVolution Krav-Maga-Verbands. KRAVolution umfasst ein Team von aktuell mehr als 150 Ausbildern und Schulen weltweit und ist offizieller Ausbilder der französischen Fremdenlegion. Als vom Verteidigungsministerium bestellter Nahkampfausbilder für Soldaten der Bundeswehr unterstützt Carsten mit seinem Ausbilderteam Polizisten und militärische Anwender im Bereich der berufsbezogenen Nahkampf-, Festnahme- und Selbstverteidigungstechniken.

