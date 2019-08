Pressemitteilung BoxID: 763839 (Meyer & Meyer Fachverlag & Buchhandel GmbH)

Schmerzfrei bewegen

Die funktionelle Selbsttherapie für mehr Mobilität

Schmerzfrei bewegen, die funktionielle Selbsttherapie für mehr Mobilität, von den Autoren Nici Mende und Veronica Pfeffer erscheint am 19. August 2019 im Meyer & Meyer Verlag, Aachen.



„Schmerzfrei bewegen vermittelt in erster Linie Freude an der Bewegung und liefert kurzweilige Einblicke in wichtige theoretische Grundlagen“ – Prof. Dr. Werner Klingler (Leiter neuromuskuläres Labor, Experimentelle Anästhesie, Universität Ulm)



Wussten Sie, dass Bewegungsschmerzen häufig das Resultat von Fehlbelastungen sind? Die

verschleißfördernden Prozesse sind altersunabhängig und sorgen sowohl bei jüngeren, als auch bei älteren Menschen, für schmerzhafte Bewegungseinschränkungen.



Dabei gibt es eine Großzahl präventiver Schritte zur Vermeidung und Bekämpfung degenerativer

Schmerzen. Integrieren Sie die Übungen in Ihren täglichen Alltag und sagen Sie den Bewegungsschmerzen den Kampf an. Bewegen Sie sich schmerzfrei und profitieren Sie von der Erfahrung der beiden Autorinnen Nici Mende und Veronika Pfeffer, die als Trainerinnen und Ausbilderinnen im Fitness- und Gesundheitsbereich tätig sind.



Worauf warten Sie noch?

• Fördern Sie ihr grundlegendes Verständnis für das Muskel-, Faszien- und Nervensystem

• Bekämpfen Sie Schmerzen in Ihrer Nacken-, Schulter-, Rücken- und Hüftregion

• Schulen Sie das Teamwork Ihres Körpers mit den im Buch zusammengestellten Übungen



Bibliografische Angaben:

Nici Mende / Veronika Pfeffer

Schmerzfrei bewegen:

Die funktionelle Selbsttherapie für mehr Mobilität

256 Seiten, 217 Fotos, 45 Abb., 1 Tab. in Farbe

Paperback, 16,5 cm x 24,0 cm, 1. Auflage August 2019

ISBN 978-3-8403-7658-0,

22,00 € [D]



Über die Autorinnen:

Nici Mende ist Diplom-Trainerin für medizinische Fitness, A-lizensierte Trainerin in mehreren Bereichen des Fitness- und Gesundheitssports und TÜV-zertifizierte Personalfitnesstrainerin. Als Referentin gibt sie ihre Erfahrungen für mehrere Schulungsanbieter der Fitness- und Gesundheitsbranche in Deutschland, Österreich und der Schweiz weiter. Die lebhafte Lübeckerin schreibt und illustriert aktuell die Anatomieserie „Gestatten” für die Fachzeitschrift „TRAINER Professional”.



Veronika Pfeffer hat sich neben ihren Rückenschulleiter-, Fitness- sowie Group-Training-Lizenzen in den letzten Jahren zur Faszienexpertin bei der Fascial Fitness Association, u. a. von Dr. Robert Schleip, zur Fascial Fitness Advanced Trainerin ausbilden lassen. In ihrem Konzept „Fascial Fitness Rückentraining“ verbindet Veronika ihre beiden Schwerpunkte „Rücken“ und „Faszien“ miteinander. Veronika Pfeffer leitet als National Group Fitness Manager seit 2004 den Group Fitness Bereich von Fitness First Germany mit über 70 Filialen.

