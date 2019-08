Pressemitteilung BoxID: 763834 (Meyer & Meyer Fachverlag & Buchhandel GmbH)

Rugby – Alles was am wissen muss

Rugby boomt – nicht nur in Deutschland!

Rugby: Alles, was man wissen muss erscheint am 19. August 2019 im Meyer & Meyer Verlag, Aachen.



Die Sportart Rugby erfreut sich einer immer größer werdenden Beliebtheit, deren Zentrum in Rugbyhochburgen wie England, Neuseeland und Australien liegt. Auch in Deutschland steigt das Interesse, spätestens seit den Olympischen Spielen in Rio 2016, stetig. Weltweit spielen mehr als 12 Millionen Menschen das Spiel mit dem „Ei", rund 16.000 Spieler kommen dabei aus Deutschland.



Mit Rugby – Alles, was man wissen muss bietet der Autor Ralf Iwan Rugbyinteressierten eine umfassende Einführung in die Faszination des Rugbys. Das Buch richtet sich sowohl an Interessierte der Sportart, die sich bisher noch nicht mit dem Sport auseinandergesetzt haben, als auch an Rugbyfans, die ihr Wissen noch weiter vertiefen wollen.



Dabei werden grundlegende Fragen geklärt, wie z.B.: Wo liegt der Unterschied zwischen dem klassischen 15er-Rugby und dem olympischen 7er-Rugby?. Darüber hinaus werden Historie, Regeln, Spieler und Events detailliert erklärt und vorgestellt. Denn die Faszination Rugby ist eine Besondere – Werte wie Teamgeist, Fairness, Respekt und Disziplin spielen in dieser Sportart die Hauptrollen. Dazu kommen die Dynamik und Körperlichkeit, die beim Rugby vorherrschen. Alles zusammen hat dem Rugby World-Cup dazu verholfen, sich zum mittlerweile drittpopulärsten Sportereignis der Welt hochzuarbeiten.



Der Autor stellt die bekanntesten Protagonisten des Sports – Spieler, Macher und Manager der Sportart – ebenso vor, wie die bekannten Ligen und Veranstaltungsformate, vom Rugby-World-Cup bis zur Sevens World Series. Dabei wagt er eine erste Einschätzung für Deutschland beim Rugby World-Cup 2019 in Japan, wirft jedoch auch einen Blick auf die internationale Zukunft über den World-Cup hinaus.



Bibliografische Angaben:

Ralf Iwan

Rugby – Alles was man wissen muss

152 Seiten, 7 Fotos und 3 Tabellen in schwarz-weiß Paperback, 13,6 x 20,5 cm, 1. Auflage August 2019

ISBN 978-3-8403-7647-4

14,95 € [D]



Über den Autor:

Ralf Iwan ist Diplom-Trainer in der Leichtathletik und Athletiktrainer des Weltverbandes World Rugby sowie Trainerausbilder des internationalen Leichtathletik-Verbandes."

