Pressemitteilung BoxID: 763837 (Meyer & Meyer Fachverlag & Buchhandel GmbH)

Pilates mit Kleingeräten

Für ein noch variantenreicheres Training

Pilates mit Kleingeräten, das neue Buch des Autorenduos Stefanie Rahn und Christian Lutz, erscheint am 19. August 2019 im Meyer & Meyer Verlag, Aachen.



In nahezu jedem Mode-, Lifestyle- oder Fitnessmagazin findet sich das Thema Pilates wieder, zumeist in Form einer Zusammenstellung der besten Übungen aus dem systematische Ganzkörpertraining, das vor allem unsere Beckenboden-, Bauch- und Rückenmuskulatur kräftigt.

Das Autorenduo Stefanie Rahn und Christian Lutz veröffentlichte 2017 bereits das erfolgreiche Trainingsbuch zum Thema Pilates. Mit ihrem neuen Buch Pilates mit Kleingeräten ermöglichen sie jetzt noch mehr Variabilität!



Pilates mit Kleingeräten verbessert die Eigenwahrnehmung, unterstützt bei Bewegungseinschränkungen, verdeutlicht bestimmte Prinzipien und Aspekte von Übungen und noch vieles mehr. Die im Buch verwendeten Kleingeräte (elastische Bänder, Rollen, Ringe, kleine Gewichte) schaffen eine unendliche Vielfalt mit der verschiedene Attribute wie Kraft, Flexibilität, Koordination, Körperwahrnehmung und neuromuskuläre Kontrolle noch spezifischer trainiert werden können.



Die abgebildeten Übungen werden nicht nur durch Bilderfolgen detailliert dargestellt, sondern zusätzlich auch durch Videos gestützt.



Bibliografische Angaben:

Stefanie Rahn / Christian Lutz

Pilates mit Kleingeräten

208 Seiten, 585 Fotos, 6 Abb., in Farbe

Paperback, 16,5 cm x 24,0 cm, 1. Auflage August 2019

ISBN 978-3-8403-7650-4,

20,00 € [D]



Über den Autor:

Stefanie Rahn ist Ausbilderin für Pilates Bodymotion und arbeitet als Referentin für das Artzt Institut und diverse Turnverbände. Sie ist Eigentümerin eines Pilates-Studios „PilatesLesson“, Fascial Fitness Master Trainer und hat einen NLP-Master, zertifiziert vom deutschen Verband für Neuro- Linguistisches Programmieren (DVNLP).



Christian Lutz ist Heilpraktiker, Ausbilder für Pilates Bodymotion und arbeitet als Referent für verschiedene therapeutische Fortbildungsinstitute sowie diverse Turnverbände. Er praktiziert Pilates seit 1998 und hat ein eigenes Pilates-Studio „Pilatespeople“.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (