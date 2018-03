Mit einem persönlichen Trainingsansatz zu einem dauerhaft gesunden Rücken

Sie leiden unter Rückenproblemen, hatten schon einmal einen Hexenschuss oder wissen, wie es ist, ständig Verspannungen im Rücken oder Nacken zu haben? Dann stehen Sie damit keineswegs alleine da. Über 60% aller Europäer klagen über Rückenschmerzen. Grund dafür ist vor allem unser stressiger Lebensalltag und das zu geringe Maß an Bewegung. Das wissen wir alle – und dennoch reagieren wir oft zu spät oder nutzen den für uns falschen Therapieansatz.



Das neue Trainingsbuch Die Rücken Fit Challenge soll daher Klarheit bei der Frage schaffen: „Woher kommen meine Rückenprobleme und was hilft mir persönlich am besten dagegen?“



Ramin Waraghai, der Autor und Entwickler von Die Rücken Fit Challenge litt bereits mit 14 Jahren unter immer wiederkehrenden Rückenschmerzen. Ein Arzt empfahl ihm damals, seine Karriere als Fußballprofi und Fitnesstrainer aufzugeben und sich besser einen Beruf mit sitzender Tätigkeit zu suchen. Doch anstatt sich diesem Schicksal – wie so viele andere Leidensgenossen – zu ergeben, entschied sich Ramin Waraghai dafür, sich im Bereich Rückengesundheit weiterzubilden. Beim Testen verschiedener Trainings- und Therapieansätze erkannte er schließlich, dass jeder Mensch seine eigenen, individuellen Defizite besitzt, es häufig die unterschiedlichsten Ursachen für Rückenprobleme gibt, und ein spezieller Ansatz nicht jedem helfen kann.



Der Berliner Diplom-Sportwissenschaftler Ramin Waraghai entwickelte auf Basis dieser Erkenntnis die M.Ü.H.E.L.O.S.-Methode, mit deren Hilfe er heute vollkommen schmerzfrei leben und Fußball spielen kann.



In diesem ganzheitlichen Ansatz sind die Bereiche mentale Einstellung, Übungen für einen gesunden Rücken, Haltungen im Alltag, Ernährung gegen Entzündungen, Lieblingsaktivitäten, Optimierung der Umstände und Stressmanagement inkludiert. Sowohl im Buch Die Rücken Fit Challenge als auch im gleichnamigen Online-Trainingsprogramm werden diese verschiedenen Bereiche und jeweils zahlreiche Aktivitäten, mit denen sich die Leser selbst helfen können, vorgestellt.



Da es jedem Menschen selbst überlassen wird, aus welchen Bereichen er Aktivitäten in seinen persönlichen Sechs-Wochen-Gesundheitsplan aufnehmen möchte, ist er in der Lage, nach seinen Vorstellungen und in seinem eigenen Tempo an seiner nachhaltigen Rückengesundheit zu arbeiten und sich damit unabhängig von der Hilfe anderer, von Medikamenten und Operationen zu machen.



Wichtig ist dafür eines: Selbstbestimmtheit und Eigeninitiative zu einem Rückenschmerzfreiem Leben.





Bibliografische Angaben:

Ramin Waraghai

Die Rücken Fit Challenge – Dein 6-Wochen-Programm für einen nachhaltig gesunden Rücken

200 Seiten, 260 Fotos, Abb. und Tab.,

Paperback, 16,5 x 24,0 cm, 1. Auflage März 2018

ISBN 978-3-8403-7579-8, 19,95 € [D]

Meyer & Meyer Fachverlag & Buchhandel GmbH

Meyer & Meyer bietet die passende Literatur für jeden sportbegeisterten und gesundheitsorientierten Leser. Seit über 30 Jahren steht unser Logo, „Die gelbe Ecke“, für Expertenwissen von anerkannten Autoren, geprüfte Inhalte durch Partner-Verbände, moderne Layouts und hochwertige Ausstattung sowie innovative und einzigartige Buchprojekte. Der familiengeführte Meyer & Meyer Verlag ist DER renommierteste Sportverlag — in Deutschland und der englischsprachigen Welt. Egal, ob interessierte Hobby- oder Profisportler oder Trainer im Leistungssportbereich, in unserem vielfältigen Verlagsprogramm findet jeder ein Fachbuch, das ihn bewegt.

