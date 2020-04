Pressemitteilung BoxID: 793551 (Meyer & Meyer Fachverlag & Buchhandel GmbH)

Is(s) doch ganz easy

Ohne Diät für immer schlank und glücklich

Nie wieder eine Diät machen müssen und trotzdem schlank sein? Was wie eine Wunschvorstellung klingt, wird mit Is(s) doch ganz easy von Anja Löppmann, Ernährungsberaterin und Fitnesstrainerin, zur Realität.



Zeitschriften, Blogs, Bücher – wer hier mit Blick auf die Neujahrsvorsätze nach einer passenden Diät sucht, wird fündig. Warum aber eine Diät? Warum einem strickten Plan folgen? Warum gezielt auf Lebensmittel und Inhaltstoffe verzichten? Dieser Ratgeber zeigt auf, dass der Wunsch nach Gewichtsabnahme nicht immer an Diäten und Verzichte gekoppelt ist. Abnehmen und dauerhaft das Idealgewicht halten – und das ohne Diät und Verzicht: kein Problem mit Is(s) doch ganz easy.



Anja Löppmanns Buch gibt zahlreiche Tipps und Tricks für die richtige Ernährung. Viele gesunde, schnelle und leckere Rezepte helfen dem Leser dabei erfolgreich abzunehmen. Dank einem kompletten Meal-Prep-Plan für acht Wochen reichen ab sofort zwei Tage pro Woche aus, an denen für maximal 90 Minuten gekocht wird, um für die gesamte Woche gerüstet zu sein. Worauf wartest du noch?



Is(s) doch ganz easy, das neue Buch der Ernährungsberaterin und Fitnesstrainerin Anja Löppmann ist am 20. Januar 2020 im Meyer & Meyer Verlag erschienen.



Anja Löppmann

Is(s) doch ganz easy: Ohne Diät für immer schlank und glücklich

200 Seiten, 158 Abbildungen in Farbe

Paperback, 21,0 cm x 29,7 cm, 1. Auflage Januar 2020

ISBN 978-3-8403-7676-4,

20,00 € [D]



Anja Löppmann, Ernährungsberaterin und Fitnesstrainerin, konnte durch das in der Ausbildung erlernte Wissen dauerhaft aus dem Kreislauf von Diäten und Heißhungerattacken ausbrechen. Ergebnis ist das hier vorliegende Buch, mit dem sie ihr Wissen an andere betroffene Menschen weitergeben möchte. Als leidenschaftliche Köchin hat sie Zuhause in ihrer Küche viele einfache, gesunde und leckere Rezepte kreiert, die unterstützend bei der Umstellung der Ernährung helfen sollen.

Meyer & Meyer Fachverlag & Buchhandel GmbH Der Meyer & Meyer Verlag bietet die passende Literatur für jeden gesundheitsorientierten, fitnessbegeisterten und sportinteressierten Leser. Seit 35 Jahren steht unser Logo, „Die gelbe Ecke", für Expertenwissen von anerkannten Autoren, geprüfte Inhalte durch Partner-Verbände, moderne Layouts und hochwertige Ausstattung sowie innovative und einzigartige Buchprojekte. Der familiengeführte Meyer & Meyer Verlag ist DER renommierteste Sportverlag — in Deutschland und der englischsprachigen Welt.

