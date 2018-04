Europas renommiertester Sportverlag Meyer & Meyer Verlag veröffentlicht 1. Fanfiction-Projekt im Bereich Fantasy

„Die unglaublichen Geschichten des Jorbald Süßgrund war für uns ein besonderes Projekt – denn wir sind kein Fantasy- oder Science-Fiction-Buchverlag. Diese Anthologie ist insofern das erste Fanfiction-Projekt unseres Verlags.“



Der Meyer & Meyer Verlag ist seit über 30 Jahren der renommierteste Sportverlag in Europa, der Literatur für Hobby- und Profisportler sowie Trainer im Leistungssportbereich veröffentlicht. Im August 2017 sollte sich dies mit dem Rollenspiel- und Fitnessbestseller Dungeons & Workouts vollkommen ändern! Bereits in der ersten Woche nach dem Erscheinungstermin war die erste Druckauflage überall vergriffen – und der Meyer & Meyer Verlag in der Fantasy- und Rollenspielwelt das Gesprächsthema Nummer eins. Das Autorenteam um Rocket-Beans-Fitness-Master Gino Singh tourte durch Deutschland und begeisterte viele Couch-Potatoes mit der Idee, eine humorvolle und spannende Fantasy-Geschichte mit Fitnessworkouts zu kombinieren.



Nachdem sogar der Radiosender 1Live über Dungeons & Workouts berichtete, entschied sich der Verlag kurzerhand dazu, einen Schreibwettbewerb zur Lieblingsfigur „Jorbald Süßgrund“ ins Leben zu rufen. Das Ergebnis ist eine schöne, kleine Anthologie aus den besten 14 Einsendungen aus Deutschland und dem Ausland.



Zum Buch:

Er ist ein Mann mit so vielen Gesichtern, und alle fürchten sich davor, sie kennenzulernen: Jorbald Süßgrund ist leitender Kommandant der Stadtwache des verschlafenen Städtchens Stillheim. Durch seine geheimnisvolle Stärke und seine List hat er sich in dem malerischen Still-Tal einen Namen als der Mann gemacht, mit dem man lieber keinen Ärger haben möchte. Man munkelt, dass er schon viele seiner Feinde und solche, die ihm seinen Titel streitig machen wollten, ins Grabe brachte. Dennoch soll er der wohl mutigste Mann des Landes sein. Doch sicher ist sich niemand. 12 Helden haben es nun gewagt, die sagenumwobenen, fantastischen Geschichten des Jorbald Süßgrund aufzuschreiben, die sich die Stillheimer hinter vorgehaltener Hand bei einem Krug Bier oder einer schmackhaften Schweinshaxe erzählen.



Bibliografische Angaben des Buchs:

Die unglaublichen Geschichten des Jorbald Süßgrund

112 Seiten, 18 Illustrationen

Paperback, 12,0 x 19,0 cm, 1. Auflage April 2018

ISBN 978-3-8403-7618-4, 9,95 € [D]

