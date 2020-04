Pressemitteilung BoxID: 793563 (Meyer & Meyer Fachverlag & Buchhandel GmbH)

Erfolgsstory NBA

Ein authentischer Blick auf 40 Jahre Basketballgeschichte

Erfolgsstory NBA, die deutsche Übersetzung des Bestsellers der The New York Times Redakteure, ist am 25. Februar 2020 im Meyer & Meyer Verlag erschienen.



Mit Erfolgsstory NBA beobachtet der Leser das Phänomen Basketballsport hautnah vom Spielfeldrand. Die sorgfältig ausgewählten Geschichten und Artikel der besten US-amerikanischen Sportjournalisten, gepaart mit den Kommentaren, Vorgeschichten und fesselnden persönlichen Erinnerungen von Harvey Araton, geben einen beeindruckenden Einblick in die Entwicklung und den Aufstieg eines weltweiten Phänomens aus der heutigen Perspektive.



Erfolgsstory NBA beinhaltet zahlreiche Kultmomente, sowie Berichterstattungen von bedeutsamen Zeiten aus vier Jahrzehnten Profibasketball. So zum Beispiel als NYT-Redakteur Mike Wise mit Kobe Bryant am Vorabend seines ersten All-Star-Games durch Los Angeles fährt, bis hin zu Marc Stein, der seine Faszination für Giannis Antetokounmpo, dem neuen Star des Sports, erklärt.



Statt die Vergangenheit zu bewahren untersucht Araton, der seit fast 30 Jahren Sportkolumnist bei der The New York Times ist, die Basketballgeschichte neu und beleuchtet sie auf mehr als 540 Seiten.



„Es gibt nur wenige Autoren und Themen, die so perfekt zueinander passen wie Harvey Araton und Erfolgsstory NBA. Araton ist der einflussreichste und talentierteste Journalist, der je über die NBA schrieb, und seine Fähigkeit, die richtungsweisenden Veränderungen in der Landschaft dieser Sportart zu beschreiben, ist unvergleichlich. Wenn Sie sich für Basketball und für diejenigen interessieren, die am meisten zu seinem kometenhaften Aufstieg beigetragen haben, müssen Sie dieses Buch lesen.“

– ADRIAN WOJNAROWSKI, führender NBA-Insider bei ESPN und Autor eines New-York-Times-Bestsellers



Bibliografische Angaben:

Harvey Araton

Erfolgsstory NBA

Ein authentischer Blick auf 40 Jahre Basketballgeschichte

544 Seiten, s/w

Paperback, 13,6 cm x 20,5 cm, 1. Auflage Februar 2020

ISBN 978-3-8403-7670-2,

32,00 € [D]

