Deutschlands bekanntester Personal Trainer Jörn Giersberg packt aus und spricht in seinem Buch über die größten Lügen im Fitnessstudio!

13.09.18

„Wenig Aufwand, viel mehr sichtbare Power im Körper: Jörn Giersbergs Training bringt mir alles, was ich als Schauspieler und Musicaldarsteller brauche!“ – Jo Weil





In seinen inzwischen über 16.000 Stunden Erfahrung als Trainer hat der Sportlehrer und diplomierte Sportwissenschaftler aus Oberhausen eine Methode entwickelt, die sich drastisch von den Übungskonzepten der meisten Fitnessstudios und Bestsellerbücher unterscheidet. „Fitnessstudios sind meist sehr gut mit Geräten ausgestattet. Aber kaum ein Trainer hat dort noch die Zeit und die Kompetenz, um die Mitglieder zu sinnvollem Training anzuleiten. Deswegen sind sehr viele Mitgliedschaften rausgeworfenes Geld. Da wird ohne jeden Effekt geschwitzt“, betont Jörn Giersberg.



In seinem sehr persönlich und direkt geschriebenen Buch „Mach dich stark und fit“ erklärt er, wie einfach und unkompliziert kluges Training funktioniert: Zweimal Mal pro Woche 45 bis 60 Minuten Sport genügen, um den Körper innerhalb nur weniger Wochen gesund und spürbar positiv zu verändern. Giersberg ist dabei der erste Personal Trainer in Deutschland, der sein individuelles Trainingskonzept öffentlich macht. So vermittelt er eben keine starren und sinnlosen Trainingsraster, wie sie in den Fitnessstudios schon lange üblich sind, sondern zeigt konkrete und sofort nachvollziehbare Übungen zur besseren Figur mit klaren Kriterien, Abgrenzungen, Tipps und Alternativen.



Jörn Giersberg unterscheidet dabei, ob die Leser im Sportstudio trainieren oder einfach ohne Geräte zuhause arbeiten wollen. Seine Erkenntnis aus jahrelangem Personal Training: Der Weg zur gut proportionierten Figur funktioniert ausschließlich mit Muskelaufbau. Nur das verändert den Körper, macht aber weder Männer zum Muskelprotz noch Frauen zur Maschine. Auch Abnehmen ist damit gesund und sehr schnell möglich. Die gewünschte Veränderung der Proportionen lässt sich mit seiner Methode in sehr kurzer Zeit erreichen. Klug trainierten bedeutet für ihn: Die richtigen Übungen in der richtigen Intensität mit passend dosierter Steigerung absolvieren. In den meisten Fitnessstudios werden diese Regeln meist gar nicht beachtet. Der langfristige Effekt trotz Hightech-Maschinen: Null.



In fünf einfachen Schritten stellt sich jeder Leser und jede Leserin einen persönlichen Trainingsplan zusammen, der präzise auf den körperlichen Zustand, die Bedürfnisse und Rahmenbedingungen abgestimmt ist. So kann man im Fitnessstudio ebenso klug, gesund und mit Effekt trainieren wie zuhause ohne Geräte. Jörn Giersberg macht mit seinem Buch „Mach dich stark und fit“ jeden Leser zum eigenen Personal Trainer.



Bibliografische Angaben:



Jörn Giersberg | Uwe Kauss



Mach dich stark & fit – Klug trainieren, abnehmen und Muskeln aufbauen



344 Seiten mit zahlreichen Fotos und Abb., in Farbe



Paperback, 19,5 cm x 23,5 cm, 1. Auflage September 2018



ISBN 978-3-8403-7577-4, 25,00 € [D]



Über den Autor:



Jörn Giersberg ist seit seinem 14. Lebensjahr Leistungssportler. Er studierte Sport in Magdeburg sowie Sportwissenschaften in Köln. Seine ersten Erfahrungen als Personal Trainer sammelte er in den USA, wo er im weltberühmten Fitnessstudio „Gold Gym“ in Los Angeles arbeitete. Seit vielen Jahren trainiert er TV-Stars und Prominente, zudem ist er für die Medien ein gefragter und anerkannter Interviewpartner zu Fitnessthemen.

