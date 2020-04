Pressemitteilung BoxID: 793552 (Meyer & Meyer Fachverlag & Buchhandel GmbH)

Das gesunde Knie

Übungen zu Schmerzprävention und Heilung

Das gesunde Knie – Übungen zu Schmerzprävention und Heilung ist am 25. Februar 2020 im Meyer & Meyer Verlag erschienen.



Lernen Sie alles über das größte und komplizierteste Gelenk im menschlichen Körper – das Knie. Finden Sie die ideale Unterstützung für die ständige Belastung im Alltag. Dieses Buch umfasst neun Übungsprogramme, die Ihnen helfen, Ihren Knieproblemen vorzubeugen und sie zu behandeln.



Das Knie ist ein kleines Wunderwerk, das mit seinem ausgeklügelten Aufbau von Kniescheibe, Meniskus, Knorpel, Muskeln, Bändern und Sehnen eine hohe Belastbarkeit aushält, aber andererseits auch sehr verschleiß- und verletzungsanfällig ist.



In diesem Buch werden Ihnen die Anatomie und Funktion des Knies etwas nähergebracht. Die besten und wirkungsvollsten Übungen zeigen, wie Sie sich im Alltag knieschonend verhalten, was Sie gegen den Knorpel- und Gelenkverschleiß tun können und wie Sie nach einer Knieoperation Ihr Knie stärken. Das große Ziel besteht im Aufbau der Beinmuskulatur, die das Kniegelenk stabilisiert und auch für die Ernährung des Knorpels sorgt.



Heike Höfler

Das gesunde Knie: Übungen zu Schmerzprävention und Heilung

168 Seiten, Farbe

Paperback, 16,5 cm x 24,0 cm, 5. überarbeitete Auflage Februar 2020

ISBN 978-3-8403-7705-1,

16,95 € [D]



Heike Höfler ist seit 1978 Sport- und Gymnastiklehrerin. Sie arbeitete jahrelang in den Kurkliniken in Bad Dürrheim und leitete dort verschiedenste Gymnastikgruppen. Seit 2002 ist sie selbstständige Gymnastiklehrerin und betreut unter anderem Gruppen der VHS, von Krankenkassen und Bildungswerken. Sie absolvierte zahlreiche TV und Radioauftritte.

