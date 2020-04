Pressemitteilung BoxID: 793546 (Meyer & Meyer Fachverlag & Buchhandel GmbH)

Das Parkbank Workout

Über 50 Übungen für ein effektives Outdoortraining

Das Parkbank Workout, das neue Buch von Personal Trainer und Ernährungsberater Holger Meier, ist am 20. Januar 2020 im Meyer & Meyer Verlag erschienen.



Was genau ist eigentlich Fitness für uns? 100kg beim Bankdrücken sicher bewegen zu können und gleichzeitig außer Atem zu geraten, wenn wir zu Fuß in den zweiten Stock gehen? Nein! Dies ist keine Fitness, denn zu einer ausgeprägten Fitness gehört weit mehr als Kraft und Ausdauer.



Koordination, Beweglichkeit und Körperwahrnehmung werden immer wieder vernachlässigt, dabei sind sie essenziell wenn es um unsere Fitness geht. Arbeiten sie mithilfe dieses Buchs also auch an diesen Bausteinen, reaktivieren sie diese und fühlen sie sich besser, belastbarer und ausgeglichener als je zuvor. Und das ohne Fitnessstudio und teure Trainingsgeräte.



Ganz im Gegenteil: das Trainingsgerät, das ihre Fitness auf ein neues Level hebt, gibt es weltweit überall und zahlreich: die (Park-)Bank. Holger Meier stellt in seinem neuen Fitnessbuch mehr als 50 Übungen in verschiedenen Schwierigkeitsgraden vor, für ein simples, effektives Fitnesstraining. Darüber hinaus enthält dieses Buch 20 Trainingspläne, die auf verschiedene Trainingsziele ausgerichtet sind, z.B. Bauch-Beine-Po, Muskelaufbau, Fatburner, usw. Mit diesem Buch bekommt die normale Joggingrunde in Zukunft eine neue Dynamik.



Holger Meier

Das Parkbank-Workout: Über 50 Übungen für ein effektives Outdoortraining

248 Seiten, ca. 500 Abbildungen in Farbe

Paperback, 16,5 cm x 24,0 cm, 1. Auflage Januar 2020

ISBN 978-3-8403-7686-3,

20,00 € [D]



Holger Meier ist ausgebildeter Personal Trainer und Ernährungsberater. Er hat bereits an über 50 Marathons sowie an diversen Ultraläufen teilgenommen. Als Trainer betreut er in den Bereichen Athletik, Functional Training und Ernährungssteuerung neben Welt- und Europameistern aus den verschiedensten Sportarten auch Manager und Firmen. Darüber hinaus gibt er Fachseminare zu diversen Themen rund um Sport und Ernährung.

