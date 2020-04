Pressemitteilung BoxID: 793565 (Meyer & Meyer Fachverlag & Buchhandel GmbH)

4XF Functional Training Basic

Das Grundlagenbuch für Trainer und Sportler

4XF Functional Training Basic, das Grundlagenbuch für Trainer und Sportler, ist am 25. Februar 2020 im Meyer & Meyer Verlag erschienen.



Functional Training ist heutzutage ein fester Bestandteil der aktuellen Trainingslehre. Das funktionelle Training basiert auf den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen aus den Fachgebieten der Sport- und Trainingswissenschaft, mit dem Ziel das jeweilige Leistungsniveau des Sportlers zu steigern und Bewegungsabläufe zu optimieren.



Martin Stengele vereint in diesem Buch Theorie und Praxis, was 4XF Functional Training Basic zu einem Nachschlagewerk für Trainer und Fitnesssportler macht. Im einleitenden Teil werden die Basics erklärt und Fragen aller Art beantwortet: Wie verbessere ich die Kondition, die Ausdauer und die Kraft der Muskeln? Wie gestalte ich eine Trainingseinheit?



Anschließend folgt ein umfassender Übungskatalog, der in verschiedenste Bereiche unterteilt ist. Die 140 Übungen im Buch vorgestellten Übungen unterstützen den Sportler dabei seine Ziele zu erreichen.



Ergänzt werden die einzelnen Übungen durch 20 komplette Trainingspläne mit verschiedenen Schwerpunkten, wie z.B. HIT-Workout, Rückenworkout, Sixpack-Workout, Core-Workout, Fatburnerworkout, Fitnessworkouts, u.v.m.



Martin Stengele

4XF Functional Training: Das Grundlagenbuch für Trainer und Sportler

304 Seiten, Farbe

Paperback, 16,5 cm x 24,0 cm, 1. Auflage Februar 2020

ISBN 978-3-8403-7677-1,

25,00 € [D]



Martin Stengele ist ausgebildeter Sport- und Gymnastiklehrer. Außerdem ist er seit vielen Jahren für den DTB und diverse Landessportverbände im Bereich Gesundheitssport, Functional Training und Ausdauersport als Sportfachreferent aktiv. Nebenbei ist er freiberuflicher Sportlehrer und Buchautor.

