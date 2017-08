PINK BOX feiert Freundinnen-Tag am 09.09

Berlin im August 2017: Pink Box feiert den Freundinnen-Tag am 09.09. mit einer ganz besonderen Pink Box. Im August werden die Abonnentinnen mit der Box überrascht, die das Beste Beauty vereint und Geschenke zum Freundinnentag bereithält.Im August können sich alle Pink Box-Abonnenten auf ihre besondere Überraschungsbox freuen. Mit ausgewählten Kosmetikprodukten und Tools lässt die Box die Herzen von Beauty-Liebhaberinnen jeden Alters höherschlagen. In den Überraschungskisten dürfen die Beautynistas die neuesten Trends von Wilkinson, Garnier, Litamin, Ultrasun sowie von alverde oder HASK entdecken. Als besondere Überraschung zum Freundinnentag liegt von GROH ein Gutscheinbuch „Time to drink champagne and dance on the table“ mit 12 Gutscheinen für die besten Freundin, das Komplimente Eintragpocket „Was ich dir wünsche, liebe Freundin Überraschung von GROH oder ein süßes Postkarten-Trio von typealive bei. Ein tolles Geschenk zum Freundinnentag am 09.09.2017Begleitend zu der Freundinnen-Box warten tolle Aktionen für die beste Freundin und mit Gewinnspielen auf die Pink Ladies. Mehr dazu auf https://www.facebook.com/... und www.pinkbox.de Die Pink Box Freundinnentag ist ab dem 14. August 2017 auf www.pinkbox.de für 14,95 Euro erhältlich und ist Teil des normalen Pink Box Beauty-Abonnements.Mehr Infos: www.pinkbox.de