Knusprig, knackig, lecker: Die BILD am SONNTAG Box

12.10.18

Sonntags kommt die BILD am SONNTAG. Sie bietet dem Leser am Sonntag eine entspannende Lektüre, die sich durch eine große Vielfalt an Themen auszeichnet. Ganz wichtig aber, man ist nah am Geschehen und bekommt alle relevanten Informationen aus erster Hand! Was macht man so lange mit der zweiten? Die Bild am SONNTAG Box auspacken und Snacks genießen. Die BILD am SONNTAG Box bringt genau das ins Haus.



Alle zwei Monate kommt die BILD am SONNTAG Box versandkostenfrei ins Haus. In der liebevoll verpackten Kartonage erwarten den Abonnenten vielfältige Snacks: Knusprig, salzig, sauer, süß und erfrischend oder leicht - mit der neuen Box wird es einfach köstlich.



In der ersten Box dabei sind unter anderem der Knusprige Frucht-Mix Äpfel, Bananen und Physalis von Päx, Napolitaner von Loacker, Fruchtgummis von Red Band, PiCK UP! Minis Mix von Bahlsen und der Herz-Erwärmer-Tee von Milford. Weitere sieben Snacks warten darauf, zu Hause oder unterwegs, alleine oder mit Freunden probiert zu werden. Wenn das nicht eine köstliche Zusammenstellung ist!



Die Abonnenten erhalten für 14,99 EUR einen garantiert höheren Warenwert. Dafür genießen sie den gewohnt zuvorkommenden Service und natürlich das Gefühl, sich regelmäßig selbst zu beschenken. In der Box sind 10-15 Produkte enthalten, die aus der Welt der Snacks, Drinks und leichten Hungerstillern stammen. Damit eignet sich die Box perfekt für alle, die neugierig sind, in diesem Sortiment Trends und Produktinnovationen kennen zu lernen.



„Die BILD am SONNTAG Box darf nicht fehlen. Ob für den süßen Zahn zwischendurch oder den gemütlichen Abend vor dem Fernseher, die ganze Familie oder den kleinen Haushalt: Es ist für alle etwas dabei und die Produkte sind immer spannend. Die BILD am SONNTAG Box ist auch ein perfektes Geschenk für alle kleinen und großen Naschkatzen“, erklärt Marita Luismeier von der metacrew group das Konzept.

(lifePR) (