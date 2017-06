Die Apotheke in der Box

Gesund durch das Jahr – wer wünscht sich das nicht. Mit der neuen SANICARE BOX kommen künftig saisonal abgestimmte Gesundheitsprodukte ins Haus. In der aktuellen Box wird das Frühlingsthema „Fit und schlank“ behandelt. Die 6 enthaltenen Produkte laden dazu ein, den Start in ein schlankes Frühjahr zu wagen. Dazu kommen Proben aus der Apotheke, die zum Testen weiterer abgestimmter Produkte einladen.



Berlin, im Juni 2017: Die große Versandapotheke SANICARE bringt Gesundheit ins Abo. Die SANICARE BOX, die in Zusammenarbeit mit Abo-Commerce-Marktführer metacrew entsteht, ist gelauncht.

Gesund durch das Jahr – wer wünscht sich das nicht. Mit der neuen SANICARE BOX kommen künftig saisonal abgestimmte Gesundheitsprodukte ins Haus. In der aktuellen Box wird das Frühlingsthema „Fit und schlank" behandelt. Die 6 enthaltenen Produkte laden dazu ein, den Start in ein schlankes Frühjahr zu wagen. Dazu kommen Proben aus der Apotheke, die zum Testen weiterer abgestimmter Produkte einladen.

Die SANICARE BOX ist ein Projekt der SANICARE Versandapotheke, die die Boxen zusammenstellt. Quartalsweise bringt die Box ein Motto rund um das Thema Gesundheit zu den Abonnenten. Schon beim Auspacken begeistert die Optik: Wie ein Geschenk verpackt kommt die hochwertige Box 4x pro Jahr ins Haus und kostet pro Box 19,95 Euro (inkl. Versand) bei einem garantieren Warenwert von über 60 Euro. Bestellen kann man unter www.sanicarebox.de

Gemeinsam mit SANICARE steht die metacrew group GmbH als Marktführer im Abo-Commerce hinter der SANICARE BOX.

Weitere Informationen:
Web: https://www.sanicarebox.de/
Facebook: www.facebook.com/sanicarebox
Instagram: www.instagram.com/sanicarebox

metacrew group GmbH

Die metacrew group GmbH ist derzeit marktführendes Unternehmen im Bereich Abo-Commerce in Deutschland und das einzige Unternehmen in Europa, welches mehrere Abo-Commerce-Box-Modelle parallel betreibt. Zum Portfolio gehören sowohl Own- und Licensed-Label-Boxen, Überraschungs- und Convenience-Boxen und Mono- und Multi-Partner-Boxen Die bekanntesten sind Pink Box, Brigitte Box, Luxury Box oder der Lindt Chocoladen Club.

Darüber hinaus bietet metacrew als Dienstleister Marketing Services für Abo-Commerce-Anbieter wie z.B. Verlage (u.a. Handelsblatt, Verlagsgruppe Hubert Burda) und E-Commerce-Lösungen für mittelständische Unternehmen wie die Deutsche Post Adress, leasingo.de oder Sanicare an. Mit rund 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den Standorten Osnabrück (Hauptsitz) und Berlin werden monatlich über 10.000 Neukunden generiert und rund 40.000 Einzelsendungen an Abonnenten versandt.



