Darf es eine Überraschung zum Kaffee sein?

Die drei Boxen, die im Abonnement erhältlich sind, sind ein Angebot der metacrew group, Deutschlands Marktführer im Bereich Abo-Commerce. Für die Kooperation mit Tchibo wurden die Pink Box, die BRIGITTE Box und die SANICARE Box ausgewählt. Mit umfassender Kommunikation präsentiert Tchibo die Angebote, die mit einem exklusiven Preisvorteil verbunden sind. Es ist eine Advertorial-Integration im Tchibo Filial-Magazin enthalten und eine Aktionsseite im Tchibo Online-Shop holt die Online-Käufer ab und bietet auch den Filialkunden die Möglichkeit, ihre Bestellung auszuführen. Ein Werbemittel in der Produktstrecke ergänzt online die Kommunikationsmittel. Außerdem findet eine Einbindung der Angebote im Tchibo Newsletter statt, der wöchentlich Millionen von Haushalten erreicht.



Die Überraschungsboxen kommen versandkostenfrei zu den Abonnenten nach Hause und sind mit Produkten aus den Bereichen Beauty, Gesundheit, Food, Accessoires und Lifestyle gefüllt. Mit der Pink Box können Beauty-Fans monatlich 5 Kosmetikprodukte und eine Zeitschrift entdecken. Die Pink Box kann als flexibles Abo für nur 12,95 € statt 14,95 € pro Box oder als 3 Monatsabonnement (3 Boxen) für insgesamt nur 34,85 € statt 44,85 € bestellt werden. Die BRIGITTE BOX erscheint alle 2 Monate und ist gefüllt mit Produkten aus den Bereichen Beauty, Food & Lifestyle plus dem BRIGITTE-Magazin, mit einem Produktwert von über 100 Euro. Die BRIGITTE Box ist als flexibles Abo für nur 24,95 € statt 29,95 € pro Box und als Halbjahresabonnement (3 Boxen) für insgesamt nur 59,85 € statt 89,85 € erhältlich. Gesundheitsbewusste Frauen können in der quartärlichen SANICARE BOX 5-7 freiverkäufliche Produkte aus der Apotheke plus Proben zu einem Gesundheitsthema wie z.B. Sommerzeit entdecken. Die SANICARE BOX ist als flexibles Abo für nur 16,95 € statt 19,95 € pro Box und als Jahresabonnement (4 Boxen) für insgesamt nur 54,80 € statt 69,80 € erhältlich.



Der exklusive Preisvorteil für alle drei Boxen ist bis Mitte August über



Mit diesem gemeinsamen Vermarktungsansatz ergänzt Tchibo sein Angebot für einige Wochen um drei spannende Produkte mit exklusivem Preisvorteil von metacrew.



Die Überraschungswelten in den Boxen passen gut zur Zielgruppe des Händlers, die ebenfalls Woche für Woche mit spannenden Produkten überrascht wird. Gemeinsam erschließen sich Tchibo und metacrew group hiermit die Zielgruppe der genuss-affinen und von Innovationen zu begeisternde Kunden.



Weitere Informationen: Die metacrew group und Tchibo starten einen gemeinsamen Vermarktungsansatz: Der Kaffeeröster ergänzt sein Angebot um drei spannende Produkte. Damit können auch Tchibo Kundinnen und Kunden die Abo-Commerce Überraschungspakete, die liebevoll mit Beauty-Produkten befüllt werden, bestellen. Die Beauty-Boxen Pink Box und BRIGITTE Box und die SANICARE BOX, gefüllt mit Produkten aus der Apotheke, sind ab sofort für begrenzte Zeit mit exklusivem Preisvorteil unter www.tchibo.de/box im Angebot.Die drei Boxen, die im Abonnement erhältlich sind, sind ein Angebot der metacrew group, Deutschlands Marktführer im Bereich Abo-Commerce. Für die Kooperation mit Tchibo wurden die Pink Box, die BRIGITTE Box und die SANICARE Box ausgewählt. Mit umfassender Kommunikation präsentiert Tchibo die Angebote, die mit einem exklusiven Preisvorteil verbunden sind. Es ist eine Advertorial-Integration im Tchibo Filial-Magazin enthalten und eine Aktionsseite im Tchibo Online-Shop holt die Online-Käufer ab und bietet auch den Filialkunden die Möglichkeit, ihre Bestellung auszuführen. Ein Werbemittel in der Produktstrecke ergänzt online die Kommunikationsmittel. Außerdem findet eine Einbindung der Angebote im Tchibo Newsletter statt, der wöchentlich Millionen von Haushalten erreicht.Die Überraschungsboxen kommen versandkostenfrei zu den Abonnenten nach Hause und sind mit Produkten aus den Bereichen Beauty, Gesundheit, Food, Accessoires und Lifestyle gefüllt. Mit der Pink Box können Beauty-Fans monatlich 5 Kosmetikprodukte und eine Zeitschrift entdecken. Die Pink Box kann als flexibles Abo für nur 12,95 € statt 14,95 € pro Box oder als 3 Monatsabonnement (3 Boxen) für insgesamt nur 34,85 € statt 44,85 € bestellt werden. Die BRIGITTE BOX erscheint alle 2 Monate und ist gefüllt mit Produkten aus den Bereichen Beauty, Food & Lifestyle plus dem BRIGITTE-Magazin, mit einem Produktwert von über 100 Euro. Die BRIGITTE Box ist als flexibles Abo für nur 24,95 € statt 29,95 € pro Box und als Halbjahresabonnement (3 Boxen) für insgesamt nur 59,85 € statt 89,85 € erhältlich. Gesundheitsbewusste Frauen können in der quartärlichen SANICARE BOX 5-7 freiverkäufliche Produkte aus der Apotheke plus Proben zu einem Gesundheitsthema wie z.B. Sommerzeit entdecken. Die SANICARE BOX ist als flexibles Abo für nur 16,95 € statt 19,95 € pro Box und als Jahresabonnement (4 Boxen) für insgesamt nur 54,80 € statt 69,80 € erhältlich.Der exklusive Preisvorteil für alle drei Boxen ist bis Mitte August über www.tchibo.de/box erhältlich.Mit diesem gemeinsamen Vermarktungsansatz ergänzt Tchibo sein Angebot für einige Wochen um drei spannende Produkte mit exklusivem Preisvorteil von metacrew.Die Überraschungswelten in den Boxen passen gut zur Zielgruppe des Händlers, die ebenfalls Woche für Woche mit spannenden Produkten überrascht wird. Gemeinsam erschließen sich Tchibo und metacrew group hiermit die Zielgruppe der genuss-affinen und von Innovationen zu begeisternde Kunden.Weitere Informationen: www.tchibo.de/box

Diese Pressemitteilung posten:

Website Promotion

metacrew group GmbH

Die metacrew group GmbH ist derzeit marktführendes Unternehmen im Bereich Abo-Commerce in Deutschland und das einzige Unternehmen in Europa, welches mehrere Abo-Commerce-Box-Modelle parallel betreibt. Zum Portfolio gehören sowohl Own- und Licensed-Label-Boxen, Überraschungs- und Convenience-Boxen und Mono- und Multi-Partner-Boxen Die bekanntesten sind Pink Box, Brigitte Box, Luxury Box oder der Lindt Chocoladen Club.



Darüber hinaus bietet metacrew als Dienstleister Marketing Services für Abo-Commerce-Anbieter wie z.B. Verlage (u.a. Handelsblatt, Verlagsgruppe Hubert Burda) und E-Commerce-Lösungen für mittelständische Unternehmen wie die Deutsche Post Adress, leasingo.de oder Sanicare an. Mit rund 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den Standorten Osnabrück (Hauptsitz) und Berlin werden monatlich über 10.000 Neukunden generiert und rund 40.000 Einzelsendungen an Abonnenten versandt.



Weitere Pressemitteilungen dieses Herausgebers