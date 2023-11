Selbstbestimmung und Empowerment - MeritaCare stärkt Frauen weltweit!

Ihr Beitrag zur Gesellschaft: Durch die Bereitstellung von Merita Care Automaten in Ihrer Einrichtung leisten Sie einen wertvollen Beitrag zur Gesundheit und zum Wohlbefinden Ihrer Mitarbeiterinnen, Schülerinnen und Besucherinnen. Sie zeigen, dass Sie die Bedürfnisse von Frauen ernst nehmen und bereit sind, in ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden zu investieren.

Einfachheit und Sicherheit: Unsere mechanischen Single Freevend-Automaten AM05 sind benutzerfreundlich, benötigen weder Batterien noch Stromanschluss und sind absolut sicher in der Handhabung.

Beispielhafte Initiativen: Institutionen wie die ETH Zürich haben bereits erfolgreich Pilotprojekte mit unseren Automaten durchgeführt, um den Zugang zu Menstruationsprodukten zu vereinfachen und zu normalisieren. Mehr dazu hier.

Qualität und Vertrauen: Unsere Produkte sind „Made in Germany“, garantieren höchste Hygienestandards und sind speziell für die Bedürfnisse unserer Nutzerinnen konzipiert.

Bei MeritaCare geht es nicht nur um den Zugang zu Hygieneartikeln, sondern auch um die Stärkung von Frauen. Wir möchten Frauen dazu ermutigen, selbstbestimmt und selbstbewusst durch ihr Leben zu gehen.Indem wir öffentlich zugängliche Automaten für Damenhygieneartikel bereitstellen, geben wir Frauen die Kontrolle über ihre eigene Gesundheit und ihr Wohlbefinden zurück. Wir wollen Frauen dabei unterstützen, ihr volles Potenzial auszuschöpfen und sich in allen Bereichen ihres Lebens zu entfalten.MeritaCare ist mehr als nur ein Automat - es ist ein Symbol für Empowerment und Gleichberechtigung. Gemeinsam können wir die Welt zu einem besseren Ort für Frauen machen!Während Ihre Budgetplanungen für das kommende Jahr in vollem Gange sind, möchten wir Ihnen eine wichtige Überlegung für Ihre Einrichtung nahelegen: die Investition in Damen- und Hygieneautomaten von Merita Care.Machen Sie sich Sicherheit und Hygiene zum Neujahrsvorsatz für 2024, denn unsere Automaten bieten schnellen und unkomplizierten Zugang zu Hygieneprodukten. Gerade in Schulen, Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen ist dies ein wesentlicher Beitrag zur Würde und zum Wohlbefinden von Frauen und Mädchen.Egal ob es Tampons oder Binden im allgemeinen: Wir liefern Ihnen gerne und schnell alle passenden Hygieneartikel nach. Von Schachteln Verpackungen bis hin zu losen Tampons - individuell für Ihren Bedarf.Wir stehen Ihnen gerne für weitere Informationen zur Verfügung und unterstützen Sie bei der Auswahl der passenden Automaten für Ihre Einrichtung.Schauen Sie gerne direkt bei uns im Shop unter www.merita.care vorbei.