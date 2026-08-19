Mercy Ships ist zurück in Ghana

Die Global Mercy ist nach ihrem letzten Einsatz in Sierra Leone und der planmäßigen jährlichen Wartungsphase auf den Kanaren in dieser Woche im Hafen von Tema eingelaufen. Damit beginnt ein zehnmonatiger Einsatz in Zusammenarbeit mit der ghanaischen Regierung, bei dem das weltweit größte private Hospitalschiff eingesetzt wird, um spendenfinanzierte chirurgische Behandlungen an Bord zu ermöglichen.



Seine Exzellenz Präsident John Dramani Mahama hieß Mercy Ships bei der Rückkehr nach Ghana willkommen und sagte: „Gesundheit ist kein Luxus, sondern die Grundlage der Freiheit. Sie ist die Währung unserer Würde. Sie ist unser größtes öffentliches Gut, und daher freue ich mich sehr, Mercy Ships in Ghana willkommen zu heißen.“



Obwohl Ghana über eines der stärksten Gesundheitssysteme in Westafrika verfügt, das durch den 2024 ins Leben gerufenen ehrgeizigen Nationalen Plan für Chirurgie, Geburtshilfe und Anästhesie (NSOAP) gestützt wird, sehen sich Millionen von Menschen nach wie vor mit Hindernissen bei der rechtzeitigen, sicheren und bezahlbaren chirurgischen Versorgung konfrontiert. Chirurgen sind nach wie vor nicht flächendeckend verfügbar, und Bezirkskrankenhäuser stehen weiterhin vor Kapazitätsproblemen. Das bedeutet, dass viele Patienten mit leicht behandelbaren Erkrankungen leben müssen, da eine Operation für sie unerreichbar bleibt.



„Die Entwicklung dieses Plans (NSOAP) steht im Einklang mit unseren übergeordneten Zielen für den Gesundheitssektor“, sagte Kwabena Mintah Akandoh, Gesundheitsminister von Ghana. „Er stellt sicher, dass grundlegende chirurgische, geburtshilfliche und anästhesiologische Leistungen in Ghanas Strategie zur universellen Gesundheitsversorgung integriert werden. Dies ist ein wichtiger Schritt zur Senkung der Mütter- und Kindersterblichkeit, zur effektiven Versorgung von Traumapatienten und zur Stärkung der Notfall- und Intensivversorgung im ganzen Land.“



Dies ist der fünfte Einsatz von Mercy Ships in Ghana, bei dem kostenlose spezialisierte chirurgische Eingriffe mit Schulungen, Mentoring und Personalentwicklung kombiniert werden. Patienten aus dem ganzen Land wurden aufgerufen, sich für eine kostenlose Operation zu melden, darunter die Korrektur von Lippen- und Gaumenspalten, die Entfernung von Tumoren, Kataraktoperationen, plastisch-rekonstruktive Chirurgie, die Behandlung von Geburtsfisteln, kinderorthopädische Operationen und allgemeine Chirurgie.



„Die Rückkehr nach Ghana ist die Fortsetzung einer vertrauensvollen Partnerschaft“, sagte Michael Nkeze, Landesdirektor von Mercy Ships in Ghana. „Gemeinsam mit dem Gesundheitsministerium und unseren nationalen Partnern investieren wir nicht nur in lebensverändernde Operationen für die Patienten von heute, sondern auch in stärkere chirurgische Versorgungssysteme, von denen künftige Generationen profitieren werden.“



Seit der ersten Ankunft in Ghana im Jahr 1991 hat Mercy Ships in Zusammenarbeit mit der Regierung des Landes mehr als 2.670 chirurgische Eingriffe und über 18.120 zahnärztliche Behandlungen durchgeführt, mehr als 2.920 medizinische Fachkräfte fortgebildet und fast 15.000 Menschen direkt medizinisch versorgt.



Auf den Hospitalschiffen von Mercy Ships arbeiten überwiegend ehrenamtliche Fachkräfte aus mehr als 60 Ländern, darunter Chirurgen, Pflegekräfte, Anästhesisten, Ingenieure, Lehrer, Köche und Fachleute aus der Schifffahrt.



Für die Einsätze der Hilfsorganisation werden stets ehrenamtliche Fachkräfte in verschiedenen Berufsfeldern gesucht. Wer Interesse an einer Mitarbeit bei Mercy Ships hat, kann sich an das Deutschlandbüro mit Sitz in Landsberg am Lech wenden. Die Arbeit der Organisation ist spendenfinanziert. Weitere Informationen auf mercyships.de

(lifePR) (