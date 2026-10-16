Heilpraktiker:innen setzen auf menoelle®: 99 Prozent würden die Wechseljahres-Produkte Kolleg:innen weiterempfehlen
Befragung von 188 Heilpraktiker:innen zeigt hohe Wertschätzung für das natürliche Konzept, große Zufriedenheit der Patientinnen und einen festen Platz in der Praxis
Ein natürliches Konzept, das in der Praxis gefragt ist
99 % würden es Kolleg:innen weiterempfehlen Die Ergebnisse zeigen zuerst, wie wichtig naturbasierte Produkte in der Wechseljahresbegleitung sind: Für 99 Prozent der Befragten ist ein natürliches Konzept bei Wechseljahresbeschwerden wichtig, für 80 Prozent sogar „besonders wichtig“. Genau hier setzt menoelle® an. Nahezu alle Teilnehmenden begrüßen ausdrücklich, dass die Marke ein gezielt auf die Wechseljahre ausgerichtetes Produktportfolio anbietet.
Fester Bestandteil der Empfehlungspraxis
menoelle® ist in den Praxen eine etablierte Begleiterin: Drei von vier Befragten empfehlen die Produkte regelmäßig - 24 Prozent oft (bis zu zehnmal im Monat), 51 Prozent sporadisch (ein- bis dreimal im Monat). Am häufigsten empfohlen werden die Wechseljahrestabletten menoelle® PLUS mit dem menoelle®-Extrakt aus drei asiatischen Pflanzenwurzeln -EstroG-100®), Safran und Vitaminen sowie das bio-zertifizierte Vaginalbefeuchtungsgel menoelle®GEL. Danach folgen die Vaginalzäpfchen menoelle® OVULA med, die menoelle® TABLETTEN, dann die neueren Produkte menoelle® FLORA INTIM und menoelle® NIGHT INTENSE für die Nacht, sowie die Haarpflegeserie menoelle® HAIR med. Die Fachpersonen nutzen also die ganze Breite des Sortiments für ihre tägliche Beratungsarbeit – von der inneren Anwendung bis zur Anti-Haarverlustpflege.
Zufriedene Patientinnen, positive Bewertung der Effekte
Auch das Feedback aus der Praxis fällt deutlich aus: 95 Prozent der Heilpraktiker:innen geben an, dass ihre Patientinnen mit menoelle® zufrieden sind - 34 Prozent „auf jeden Fall“, 61 Prozent „zumeist“. Den Effekt der Produkte bewerten 87 Prozent als gut oder sehr gut; keine einzige Bewertung lautete „schlecht“.
Im Vergleich mit anderen Wechseljahres- und Frauengesundheitsprodukten sehen 56 Prozent die Akzeptanz von menoelle® bei ihren Patientinnen als besser, 43 Prozent als gleichwertig. Eine Teilnehmerin beschreibt ihre Erfahrung so:
„Ich setze die Produkte sehr gerne ein und stoße entsprechend auf gute Akzeptanz. Das ansprechende Design der Produkte ist mir sehr wichtig!“
Eine andere betont die Rolle der Fachberatung: „Die Patientin vertraut meist auf die Empfehlungen.“
Vertrauen unter Kolleg:innen
Das stärkste Signal ist die Bereitschaft zur Weiterempfehlung im eigenen Berufsstand: 91 Prozent würden menoelle® Kolleg:innen „auf jeden Fall“ empfehlen, weitere 8 Prozent mit Einschränkung. „Ich empfehle ihre Produkte ständig in der Praxis und in meinen Kursen“, schreibt eine Befragte.
Impulse für die Weiterentwicklung
Die Befragten haben zudem konkrete Anregungen gegeben. Gewünscht werden unter anderem weitere Produkte zur Intimpflege, Angebote rund um PMS und Stress sowie mehr Informationsmaterial für Therapeut:innen und Patientinnen. „Wir freuen uns sehr über dieses Vertrauen und die hohe Akzeptanz der Heilpraktikerschaft“, sagt Dr. med. Frank Chen, Facharzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe sowie wissenschaftlich-medizinischer Berater bei menoelle®. „Die Anregungen nehmen wir ernst und beziehen sie in die Weiterentwicklung von menoelle® ein.“
Über die Befragung: Die Online-Befragung „menoelle® Fach-Feedback“ richtete sich an Heilpraktiker:innen und wurde von der PhytoLife Pharma GmbH durchgeführt; die Auswertung erfolgte zum 13. Februar 2026. Teilgenommen haben 188 Heilpraktiker:innen, nicht jede Frage wurde von allen beantwortet. Prozentwerte sind gerundet. Die Befragung ist nicht repräsentativ für die gesamte Heilpraktikerschaft und gibt die Einschätzungen der Teilnehmenden wieder.
ÜBER MENOELLE®
menoelle® ist ein Produktportfolio für Frauen in den Wechseljahren und Frauen, die Wert auf verträgliche Intimgesundheitsprodukte legen. Es umfasst Wechseljahrestabletten mit dem menoelle®-Extrakt aus drei asiatischen Pflanzenwurzeln-EstroG-100®), Produkte für die Intimgesundheit sowie eine Haarpflegeserie. Erhältlich sind die Produkte sowohl in Apotheken und Drogeriemärkten als auch online. Weitere Informationen: www.menoelle.com