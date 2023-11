Whiskygenuss in Frankfurt vom 24.- 26. November

Das Gesellschaftshaus des Frankfurter Palmengarten in Frankfurt wird erneut zu dem Treffpunkt der internationalen Whiskyszene. In den schönen Messehallen präsentieren sich drei Tage lang nationale und internationale Whiskyhersteller. Das Team der Medienbotschaft Verlag & Events GmbH, Veranstalter der Messe, erwartet über 50 Aussteller. Außerdem bietet die Fachmesse auch dieses Jahr ein vielfältiges Angebot an Master Classes. Hier wird alles rund um zum jeweiligen Lieblingswhisky unter fachkundiger Anleitung der Markenbotschafter, Distillery Manager und Spirituosenexperten aufbereitet.In diesem Jahr werden zudem wieder die begehrten Whisky-Botschafter Awards vergeben. Die Awards des Magazins „Der Whisky-Botschafter" sind die wichtigste Auszeichnung der deutschsprachigen Whisky-Szene. Im Jahr 2015 erstmals verliehen, würdigt und ehrt das Magazin herausragende Leistungen von Unternehmen und Persönlichkeiten der Whisky Branche in Deutschland. In diesem Jahr kürt der Whisky-Botschafter zum ersten Mal auch den Brand Ambassador of the Year. Die Verleihung der Awards findet im Rahmen der InterWhisky in Frankfurt a. Main am 24. November im Gesellschaftshaus Palmengarten statt.Im Mittelpunkt der Messe steht der gemeinsame Whiskygenuss und fachkundige Austausch mit Freunden sowie Expertinnen und Experten. Liebhaber, Profis, Einsteigern und viele weitere Persönlichkeiten treffen aufeinander, um sich auszutauschen. Der Whiskygenuss im Festsaal sowie der großzügigen Galerie des Gebäudes stellt dabei ein besonderes Highlight dar. Eine Neuheit in diesem Jahr ist die verlängerte Öffnungszeit am Samstagabend. Die Messe wird von nun an bis 22:30h anstatt bis 21:30h geöffnet sein. So lassen sich Engpässe an den Ständen der Aussteller umgehen.Mit der 24. Auflage in diesem Jahr steht die renommierteste und größte Whiskymesse Deutschlands, nur ein Jahr vor ihrem großen Jubiläum. Das Programm der Messe beinhaltet auch in diesem Jahr zahlreiche kostenlose Whisky-Seminare sowie weiterführende „Master Classes“ und „GRAND Master Classes“ bei denen sowohl Einsteiger wie auch Profis allerlei Wissenswertes zu ihrer Lieblingsdestillerie erfahren und erlernen können. Die Vielfalt der unterschiedlichen Aromen der Whiskys können hier auf spielerische Art und Weise erlernt werden, denn im Rahmen der Seminare werden die jeweiligen Whiskys unter fachkundiger Anleitung degustiert.Im Anschluss an den Eröffnungstag der Messe findet ein festliches Whisky Talk & Dinner mit Aussicht über die Frankfurter Skyline in der Oak´s Bar im Partner Hotel N&H Collection Spin Tower statt. Das Event steht ganz im Zeichen der schottischen Whisky-Kultur. Das Highlight dieser Veranstaltung ist ein Whisky-Menü begleitet von internationalen Whisky-Experten. In diesem Jahr kommen Barry MacAffer – Distillery Manager von Laphroaig und Iain McAlister, Distillery Manager von Glen Scotia und geben exklusiven presse@lifePR.de Einblick in Ihre Arbeit und die jeweilige Destillerie. Die Tickets für die beliebte Veranstaltung sind streng limitiert und im Ticketshop der InterWhisky erhältlich. Auch im Jahr 2023 werden auf der 24. InterWhisky erneut alle Sinne angesprochen – wir sind gespannt!Gesellschaftshaus PalmengartenPalmengartenstr. 1160325 Frankfurt am MainFreitag, 24. November: 14.00 - 21.00 UhrSamstag, 25. November: 11.00 - 17.00 Uhr.00 - 22.30 UhrSonntag, 26. November: 12.00 - 18.00 UhrNH Collection Frankfurt Spin TowerGüterpl. 1 60327 Frankfurt am MainMaster Classes – an allen drei TagenGrand Master Classes – SamstagsWhisky-Foren – an allen drei Tagenin der Oak´s Bar im NH Collection Frankfurt Spin TowerTagesticket: Freitag/ Sonntag: 22 € pro Tag/ PersonHalbzeitticket: Samstag: 17 € pro Halbzeit/ PersonPreise inkl. Messeguide & Nosingglas*Mögliche Änderungen der Öffnungszeiten und Eintrittspreise vorbehalten.