Special Raritäten Tasting im Hotel & Résidence Trompeterschlössle

Das gab es noch nie. Seit fast einhundert Jahren legen Generationen der Gordons, der renommierten schottischen Brennerfamilie, sorgfältig Whiskyvorräte für besondere Anlässe an. Nun findet das erste exklusive Whisky-Talk & Dinner Event mit diesen Whisky-Raritäten zwischen 33 - 56 Jahren aus dem Bestand der schottischen Whisky-Familie statt. Die Familie Gordon steht u.a. hinter den begehrten Marken Glenfiddich & The Balvenie. Die seltene Sammlung ist unter dem Namen House of Hazelwood bekannt geworden, nach dem Haus der Familie in Dufftown und feiert ihre Europapremiere bei diesem Event im Whisky-Hotel Trompeterschlössle nahe Konstanz. Als Guest Speaker kommt Phil Keene aus Schottland, der Commercial Director von House of Hazelwood und Brand Ambassador Markus Heinze.Bei den Whiskys handelt es sich um einmalige Raritäten, die so noch nie verkostet wurden. Die Whiskys reichen über sieben Jahrzehnte und erstrecken sich über jeden Winkel Schottlands. Dabei erzählen sie Geschichten von bemerkenswerten Orten, verlorenen Arbeitsweisen, ersten- und letzten Fässern, den Ambitionen und Errungenschaften mehrerer Lebenszeiten - von denen sich keine wiederholen wird. Die Whiskys sind in Form und Qualität eine Weltneuheit. An diesem Abend verkosten wir acht dieser einmaligen Whiskys bei einem schottischen 5-Gang-Menü auf Sterneniveau unseres Kochs Johan Kraxner.53 Jahre alter Single Grain Scotch Whisky aus der Girvan Destillerie.56 Jahre alter Scotch Whisky, gereift in amerikanischer Eiche.56-jähriger Blended Scotch Whisky, abgefüllt in natürlicher Stärke ist dies einer der seltensten Whiskys im Bestand - reichhaltig und reif und Komplexität.Der 44-jährige Scotch Whisky reifte in Refill-Sherry-Butts.33 Jahre alter Blended Scotch Whisky. Jeder Blender hat Malzwhiskys in seinem Bestand, die als "Tops" gelten – das Beste vom Besten aus dem Bestand.39 Jahre alterScotch Whisky. Destilliert in den frühen 80er-Jahren in der Ära der farbenfrohen, tropisch schmeckenden Cocktails.42 Jahre alter Whisky, die an die bemerkenswerten Inseln erinnert, von denen sie stammt.36 Jahre alter Whisky, der die Vorzüge der Destillation und Reifung in den Lowlands unter Beweis stellt. www.trompeterschloessle.com oder via Mail unter: info@trompeterschloessle.com