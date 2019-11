Mit Nanofett und Stammzellen den Körper verjüngen

Medical INN, das Zentrum für Ästhetische und Plastische Chirurgie in Düsseldorf, wurde 2015 von Dr. med. Mehmet Atila gegründet. Der Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie deckt mit der Brust-, Gesichts- sowie Körperformenden Chirurgie, dass gesamte Spektrum der Plastischen und Ästhetischen Chirurgie ab. Darüber hinaus bietet Medical INN innovative Behandlungsmethoden – immer auf dem neuesten Stand wissenschaftlicher Erkenntnisse. Dr. Atila ist ein erfahrener und international renommierter Plastischer und Ästhetischer Chirurg. In den letzten Jahren avancierte er zu einem international anerkannten Experten und trat vielfach in TV-Beiträgen und Reportagen auf.Zudem ist er Mitglied in folgenden Gesellschaften: Deutsche Gesellschaft der Plastischen, Rekonstruktiven und Ästhetischen Chirurgen (DGPRÄC), Internationale Gesellschaft für ästhetisch-plastische Chirurgie (ISAPS). International Society for Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery (IPRAS), European Board of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery (EBOPRAS) und Interplast-Germany e. V.Als Initiator und Kongresspräsident des internationalen Fortbildungskongresses „2nd international Video Symposium in Plastic Surgery“ in Berlin sowie als Gründer einer Videolibrary für Fachärzte zur Weiterbildung leistet Dr. Atila einen großen Beitrag zur Meinungs- und Know-how-Bildung in Fachkreisen.Das Medical INN wird seit dem 01.10. 2019 von Dr. med. Christos Koliussis verstärkt, der vorher Chefarzt einer Privatklinik war. Der Facharzt für plastische und ästhetische Chirurgie deckt im vollen Umfang dass gesamte Spektrum der Plastischen und Ästhetischen Chirurgie ab. Darüber hinaus auch die Intimchirurgie bei der Frau und beim Mann.Die Medical INN ist immer auf dem neuesten Stand wissenschaftlicher Erkenntnisse. Dr. Koliussis ist ein erfahrener und international renommierter Plastischer und Ästhetischer Chirurg und trat ebenfalls in TV-Beiträgen und Reportagen auf.Zudem ist er Mitglied in folgenden Gesellschaften Deutsche Gesellschaft der Plastischen, Rekonstruktiven und Ästhetischen Chirurgen (DGPRÄC), DGINTIM (Deutsche Gesellschaft für Intimchirurgie und Genitalästhetik e.V.), Deutschen Gesellschaft für Senologie e.V. (DGS) und aktives Mitglied der ReStore Worldwide (The Foundation For Reconstrutive Surgery)Medical INNArnulfstrasse 2240545 DüsseldorfTel: 0211 26159 299Ansprechpartner:Dr. med. Mehmet AtilaFacharzt für Plastische und Ästhetiche ChirurgieÄrztlicher Direktor und Gründer der Medical INNFellow of the European Board of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery (EBOPRAS)Tel: 0211 26159 299E-Mail: dr.atila@medical-inn.deDr. med. Christos KoliussisFacharzt für Plastische und Ästhetiche ChirurgieZusatzbezeichnung HandchirurgieMedical INNTel: 0211 26159 299