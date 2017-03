Meckatzer lädt zum Frühlingsfest ein

Das Wochenende vom 21.-23. April 2017 sollten sich Partygänger, Freunde traditioneller Blasmusik, FANCLUB-Mitglieder, Familien und Bierzelt-Liebhaber schon einmal vormerken, denn Meckatzer lädt zum Frühlingsfest auf das Brauereigelände ein; inzwischen stehen auch die Kandidatinnen für die Miss Meckatzer Wahl 2017 fest:werden die Albkracher mit einer Mischung aus Alpenrock, Volksmusik und Charthits für Festzeltgaudi sorgen - vom kultigen Volkslied über legendäre Partykracher und aktuelle Hits bis zu den bekanntesten Rockklassikern wird alles aufgespielt. Und spätestens, wenn Trompete und Klarinette auf E-Gitarre treffen und die Quetsche einen "Boarischen" anstimmt, dann hält es weder Lederhose noch Jeans auf den Bänken. (Eintritt ab 18 Jahren, Tischreservierungen sind möglich, siehe Kasten).beim legendären FANCLUB-Fest mit Stimmungsmusik von HinderVier und der Brasserie die Miss-Meckatzer 2017 gewählt: Drei junge Kandidatinnen, die sich auf der facebook-Seite der Brauerei schon mit einem kurzen Film vorgestellt und der facebook-Gemeinde zur Wahl gestellt haben, treten an, um den begehrten Titel der Miss Meckatzer zu ergattern. (Eintritt nur für FANCLUB-Mitglieder ab 16 Jahren).Dies sind:. Sie ist gelernte Kürsch-nerin und macht derzeit zusätzlich eine Ausbildung zur Schreinerin ‒ drum schafft die zierliche, junge Dame es wohl auch eine Flasche Bier mit dem Zollstock zu öffnen. Ihre Liebe zum Handwerk und die Freundin ihres Bruders haben sie dazu gebracht, sich bei uns zu bewerben. Sie liebt das Meckatzer Bier und hier besonders das Radler weil es so schön fruchtig schmeckt, ist viel unterwegs, lernt gerne neue Leute kennen und möchte gerne mehr übers Bierbrauen erfahren. Zudem findet sie es gut, dass Meckatzer viel Wert auf Tradition legt und auf gute Zutaten setzt.. Die 23-jährige Kauffrau für Büromanagement sucht eine neue Herausforderung, ist aufgeschlossen und geht gerne auf Men-schen zu. Ihr gefällt an Meckatzer besonders gut „dass ein so kleiner Betrieb es aus eigener Kraft schafft, sich einen so großen Namen zu machen ...“ und trinkt ebenfalls gerne ein Meckatzer Radler. In ihrer Freizeit trifft man sie beim Handball oder Tanzen. In ihrem Vorstellungsfilm, hat sie sich fast wie eine Zauberfee „ins Dirndl gedreht“ ‒ also ein All-round-Talent . Und last but not least:. Die 23-jährige Restaurantleiterin ist unter ihren Freunden als “Woizedomi” bekannt und aufgrund einer Wein- und Sektallergie begeisterte Biertrinkerin. Zudem ist sie ein offener Mensch, der gerne neue Leute kennenlernt und eine Brauerei wie Meckatzer nach außen vertreten möchte. An Meckatzer gefällt ihr besonders gut, dass das Bier mit viel Liebe gebraut ist und vorallem die Regionalität und die Freude am Biergenuss verbinden sie mit der Brauerei. Sie trinkt am liebsten das Fest-Märzen und lässt auch mal einen wunderschönen „Bully“-Oldtimer oder eine Karte mit Bier auf einem Skateboard durchs Bild.Wer wissen möchte, wer von den dreien letztlich zur Miss Meckatzer gekürt wird, sollte am 22. April beim FANCLUB-Fest mit dabei sein. Alle Filme Bewerberinnen stehen ab sofort für jeden zugänglich auf unserem youtube Auftritt und können dort nochmal angeschaut werdeneinen Stimmungswettbewerb mit den Musikkapellen Maria-Thann, Berg/Friedrichshafen und Winterstettendorf (Eintritt frei ab 18 Jahren). Am Sonntag von 10 Uhr bis 16.30 Uhr kann sich die ganze Familie auf einen gemütlichen Frühschoppen mit der Musikkapelle Riedheim, ein großes Kinderprogramm und einen Festzelt-Nachmittag mit Rahmenprogramm und der Musikkapelle Heimenkirch freuen. Interessierte haben natürlich wieder die Gelegenheit auf einem Rundweg die Brauerei (bei laufender Flaschenfüllerei) zu besichtigen. An allen Tagen gibt es leckere Festzelt-Küche und natürlich die frisch gezapften Meckatzer Biere.Der Eintritt am Freitagabend (ab 19 Uhr) kostet 7 € / 6,30 € (für FANCLUB Mitglieder). Frau Veronika Troy, Tel: 08381-504-250, veronika.troy@meckatzer.de nimmt Tischreservierungen an. Bitte senden Sie Ihr einfach eine E-Mail mit Ihrem Namen und Adressdaten sowie Telefonnummer und der gewünschten Anzahl an Tischen. Der Tisch inkl. 8 Gratisbiere kostet: 56 € / 50,40 € (für FANCLUB-Mitglieder) plus Versandgebühren. Bitte bei Tischbestellung Ihre Fanclub-Nr. angeben. Sie erhalten eine Rechnung von uns; Ihre Reservierung wird mit Zahlungseingang verbindlich.Während des ganzen Wochenendes ist ein Pendelverkehr zwischen den Parkplätzen in Heimenkirch und dem Bahnhof Heimenkirch eingerichtet. Meckatzer empfiehlt aufgrund der begrenzten Parkplätze mit der Bahn anzureisen.