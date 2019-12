Mit Liebe, Lust und Leidenschaft: Feiern in der [m]eatery bar + restaurant im SIDE

Liebe, Lust und Leidenschaft – das sind die Zutaten mit denen in der [m]eatery bar + restaurant im SIDE Hotel die kommenden Festtage gefeiert werden. Gäste können sich auf kulinarische Weihnachtsabende mit dem Besten aus der Karte, eine glanzvolle New Year´s Eve Party sowie einen entspannten Neujahrsbrunch freuen.Wer sich bereits vor den eigentlichen Festtagen in die richtige Weihnachtsstimmung bringen lassen möchte, geht am Donnerstag, den 12. Dezember sowie Donnerstag, den 19. Dezember zum „Christmas After Work“ im SIDE. Von 17:00 – 21:00 Uhr gibt es unter anderem hauseigenen Glühwein, heiße Schokolade, frische Waffeln und vom [m]eatery Team mit viel Liebe handgemachte Würstchen. Eine Spezialität ist auch der Hirschburger. Damit man auch bei kalten Temperaturen warm bleibt gibt es im Außenbereich Heizstrahler und kuschelige Decken oder den Innenbereich der Sky Lounge – hier würde auch Santa Claus mitfeiern. Der Eintritt ist frei.Für alle, die den Kochlöffel an den Weihnachtsfeiertagen ruhen lassen möchten, ist das Team der [m]eatery bar + restaurant am 24. und 25. Dezember jeweils ab 18:00 Uhr sowie am 26. Dezember bereits ab 15:00 Uhr da. Nur die Qual der Wahl bleibt beim Blick in die Speisekarte.Auch am Silvesterabend ist das Team der [m]eatery bar + restaurant ein Garant für Genuss der Extraklasse. Von 18:00 Uhr bis 22:30 Uhr startet die Nacht der Nächte stilvoll mit dem Besten aus der Speisekarte. Der Mindestverzehr beträgt 95 € pro Person. Ab 22:00 Uhr ist Partytime – für 49 € pro Person feiern Gäste bis Mitternacht in der Skylounge und auf der Dachterrasse und im Anschluss in der Botanist Bar & der [m]eatery. Coole Beats von DJ ZooClique, ein Glas Champagner sowie Mitternachtssnacks runden das Paket ab. Ganz relaxt startet der neue Tag dann beim Neujahrsbrunch von 10:00 Uhr bis 15:00 Uhr mit frisch gepressten Säften, selbstgemachten Pancakes, leckeren Eierspeisen sowie ausgewählten „Brunch-Specials“ der [m]eatery Küche. Die Preise sind wie folgt: Erwachsene sowie Kinder ab 13 Jahren 45 €, Kinder von sechs bis einschließlich 12 Jahren 22,50 €, Kinder bis sechs Jahre geniessen kostenfrei.Weitere Informationen sowie Buchung jeweils unter https://www.side-hamburg.de/... , per Mail an bankett@side-hamburg oder per Telefon über die 040/30 999 460 gerne entgegen