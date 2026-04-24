Redwood AI Operations Inc. erhält Beratungsleistungen und Fördermittel in Höhe von bis zu 75.000 $ vom “Industrial Research Assistance Program” des “National Research Council of Canada” (“NRC IRAP”) zur Unterstützung eines Forschungs- und Entwicklungsprojekts mit dem Titel “Develop a scalable data lake for storing chemical pricing data” für den Zeitraum vom 1. Mai 2025 bis zum 31. März 2026, wodurch das Unternehmen die Entwicklung seiner Preisdateninfrastruktur beschleunigen kann.Die erweiterte Plattform soll Chemikern und Beschaffungsteams dabei helfen, in einem globalen Markt schnellere und besser informierte Beschaffungsentscheidungen zu treffen, in dem sich Preise, Verfügbarkeit, Zölle und Logistik schnell ändern können, wodurch die Kostensicherheit und die Lieferzuverlässigkeit über die gesamte Wertschöpfungskette von Chemikalien hinweg verbessert werden.Das Update erweitert die Vendor Intelligence-Funktionen von Redwood, um die Verfügbarkeit und die Preise von Chemikalien bei mehr als 90 Anbietern weltweit zu überwachen. Durch die Erweiterung der Abdeckung und die Verbesserung der Datenaktualisierungsprozesse ist das Unternehmen der Ansicht, dass Nutzer alternative Lieferanten früher identifizieren, durch Lieferengpässe verursachte Verzögerungen reduzieren und ihre Anpassungsfähigkeit bei der Beschaffung in angespannten Märkten stärken können. Entscheidend ist, dass die Bereitstellung mehrerer globaler Anbieter ein einzigartiger Aspekt der Plattform ist, der ihre Nutzung durch eine Vielzahl von Kunden ermöglicht, die ein breites Spektrum an Chemikalienlieferanten einsetzen.Um Kunden bei der Bewältigung realer Lieferengpässe zu unterstützen, kann das System nach Anbieter gefiltert werden, sodass Benutzer Optionen basierend auf regions- oder unternehmensspezifischen Beschaffungsbedingungen auswerten können. Dies soll Entscheidungen unterstützen, die durch Zölle, Lieferzeiten und andere grenzüberschreitende Logistikfaktoren beeinflusst werden, und es Teams ermöglichen, praktikable Alternativen zu vergleichen, ohne den wichtigen Kontext aus den Augen zu verlieren, wo sich Materialien befinden und wie sie geliefert werden können.Die aktualisierte Plattform kann zudem die internen Preis- und Verfügbarkeitsdaten der Kunden zusammen mit externen Signalen von Lieferanten integrieren und so eine umfassendere und individuellere Sicht auf Beschaffungsoptionen ermöglichen. Darüber hinaus kann das System von Redwood den Chemikalienbestand eines Kunden integrieren, was eine schnellere Prüfung vorhandener Materialien ermöglicht und Teams hilft, Kaufentscheidungen an den bereits intern verfügbaren Produkten auszurichten.Redwood geht davon aus, dass diese Verbesserungen seine Preisinfrastruktur weiter stärken werden, indem sie die Datenabdeckung, Flexibilität und Integration verbessern - Funktionen, die insbesondere für Organisationen wertvoll sein können, die komplexe chemische Einsatzstoffe, enge Zeitpläne sowie kostenkritische Forschungs- und Produktionsprogramme managen.Das Unternehmen ist der Ansicht, dass diese Verbesserungen “Reactosphere” als wertvolle Lösung für Pharmaunternehmen, Auftragsentwicklungs- und -fertigungsorganisationen (“CDMO”s) und Forschungseinrichtungen, die auf komplexe globale Lieferketten für Chemikalien angewiesen sind, sowie für Verteidigungs- und Sicherheitsanwendungen, bei denen Transparenz bei der Beschaffung und Verfügbarkeit von Chemikalien von entscheidender Bedeutung ist, positionieren., so Louis Dron, CEO von Redwood AI.nutzt fortschrittliche künstliche Intelligenz, um Forschung und Entwicklung in der Chemie zu beschleunigen, mit dem Ziel, die Wirkstoffentdeckung und -entwicklung zu unterstützen sowie Lösungen für Verteidigung und Sicherheit voranzubringen. Das Unternehmen kombiniert Fachkenntnisse in den Bereichen Chemie, KI und Fertigung, um die Synthese und Skalierung von Arzneimitteln zu optimieren. Die Plattform von Redwood AI ist darauf ausgelegt, eine schnellere und effizientere Entwicklung neuer Therapien und chemiegesteuerter Anwendungen zu ermöglichen.Diese Veröffentlichung ist eineund Bestandteil einer Werbekampagne desund richtet sich an erfahrene und spekulativ orientierte Anleger. Die vorliegende Mitteilung darf keinesfalls als unabhängige Finanzanalyse oder gar Anlageberatung gewertet werden, da erhebliche Interessenkonflikte, die die Objektivität des Erstellers beeinträchtigen können, vorliegen (siehe im Folgenden Abschnitt „“).Die angegebenen Preise zu besprochenen Wertpapieren sind, soweit nicht gesondert ausgewiesen, Tagesschlusskurse des letzten Börsentages vor der jeweiligen erstmaligen Verbreitung.MCS Market Communication Service GmbH, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Iserlohn unter der Nummer HRB 11340 und eingetragen in der Liste der institutsunabhängigen Ersteller und/oder Weitergeber von Anlagestrategie- und Anlageempfehlungen die von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht geführt wird und zuständige Aufsichtsbehörde ist (nachfolgend als „“ bezeichnet).Dererhält vomfür die Verbreitung der Marketingmitteilung eine fixe Vergütung. Derund/oder mit ihr verbundene Unternehmen wurden vombzw. von deren Aktionären mit der Erstellung der vorliegenden Marketingmitteilung beauftragt. Aufgrund der Beauftragung durch denist die Unabhängigkeit der Mitteilung nicht sichergestellt. Dies begründet laut Gesetz auf Seiten derbzw. des verantwortlichen Redakteurs einen Interessenkonflikt, auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen.Wir weisen darauf hin, dass die Auftraggeber (Dritte) der Publikation von, deren Organe, wesentlichen Aktionäre, sowie mit diesen verbundenen Parteien (Dritte) zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung womöglich Aktien des Emittenten, welche im Rahmen dieser Publikation besprochen wird, halten. Es besteht seitens der Auftraggeber und der Dritten gegebenenfalls die Absicht, diese Wertpapiere in unmittelbarem Zusammenhang mit dieser Veröffentlichung zu verkaufen und an steigenden Kursen und Umsätzen zu partizipieren oder jederzeit weitere Wertpapiere hinzuzukaufen.Derhandelt demzufolge im Zusammenwirken mit und aufgrund entgeltlichen Auftrags von weiteren Personen, die signifikante Aktienpositionen des besprochenenhalten können. Dies begründet laut Gesetz einen Interessenkonflikt, auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen. Wedernoch der verantwortliche Redakteur sind an den beschriebenen möglichen Veräußerungs- / Kaufaktivitäten beteiligt. Auf entsprechende potentielle Aktienverkäufe und -käufe der Auftraggeber sowie Dritter hat derauch keinen Einfluss.Derhat es zu unterlassen, Wertpapiere des Emittenten zu halten oder in irgendeiner Weise mit ihnen zu handeln. 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Ebenso wenig werden von der/den Person/en Anteile an über 5% des gesamten emittierten Aktienkapitals des Emittenten gehalten, war/en die Person/en innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate bei der öffentlichen Emission von Finanzinstrumenten des Emittenten federführend oder mitführend, war/en die Person/en Marketmaker oder Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten, haben mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erbringung von Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitt A und B der Richtlinie 2014/65/EU getroffen, die innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate gültig war oder in diesem Zeitraum eine Leistung oder ein Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung gegeben war.20.02.202606:00 UhrJaDerstellt die Mitteilung allen interessierten Wertpapierdienstleistungsunternehmen und Privatanlegern gleichzeitig zur Verfügung.Die vomveröffentlichten Publikationen, Informationen, Analysen, Reports, Researches und Dokumente sind nicht für U.S.-Personen oder Personen, die ihren Wohnsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan haben, bestimmt und dürfen weder von diesen eingesehen noch an diese verteilt werden.Informationsquellen desund Erstellers sind Angaben und Informationen des, in- und ausländische Wirtschaftspresse, Informationsdienste, Nachrichtenagenturen (z.B. 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Wenn es demnicht gelingt, weitere Finanzquellen in den nächsten Jahren zu erschließen, könnten sogar Insolvenz und ein Delisting/Einstellung des Handels drohen.Die Hintergrundinformationen, Markteinschätzungen und Wertpapieranalysen, die derauf seinen Webseiten und in seinen Newslettern veröffentlicht, stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelten Notierungen noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet. Dennoch ist die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der Ausführungen bzw. der Aktienbesprechungen für die eigene Anlageentscheidung möglicherweise resultieren können, ausnahmslos ausgeschlossen.Wir geben zu bedenken, dass Aktieninvestments immer mit Risiko verbunden sind. Jedes Geschäft mit Optionsscheinen, Hebelzertifikaten oder sonstigen Finanzprodukten ist sogar mit äußerst großen Risiken behaftet. Aufgrund von politischen, wirtschaftlichen oder sonstigen Veränderungen kann es zu erheblichen Kursverlusten, im schlimmsten Fall zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals kommen. Bei derivativen Produkten ist die Wahrscheinlichkeit extremer Verluste mindestens genauso hoch wie bei SmallCap Aktien, wobei auch die großen in- und ausländischen Aktienwerte schwere Kursverluste bis hin zum Totalverlust erleiden können. Sie sollten sich vor jeder Anlageentscheidung (z.B. durch Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens) weitergehend beraten lassen.Obwohl die in den Mitteilungen und Markteinschätzungen vomenthaltenen Wertungen und Aussagen mit der angemessenen Sorgfalt erstellt wurden, übernehmen wir keinerlei Verantwortung oder Haftung für Fehler, Versäumnisse oder falsche Angaben. 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Zukunftsgerichtete Informationen sind in der Regel durch Begriffe wie „glauben“, „erwarten“, „voraussehen“, „schätzen“, „beabsichtigen“, „planen“, „könnte“, „sollte“, „wird“, „potenziell“ und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet und umfassen in dieser Pressemitteilung insbesondere Aussagen bezüglich der Entwicklung und des potenziellen Einsatzes der KI-gestützten Plattform, der daran vorgenommenen Sicherheitsverbesserungen sowie der Erwartung, dass die Software für die Erkundung oder Erschließung von Lagerstätten oder zur Weiterentwicklung von Verteidigungs- oder Sicherheitslösungen genutzt werden könnte.Darüber hinaus können zukunftsgerichtete Informationen Aussagen zu Branchendaten, Daten zum Pharmamarkt, Unternehmensdaten sowie sonstigen Markt-, Wachstums- oder Prognoseannahmen umfassen, die nicht auf historischen Tatsachen beruhen. Solche Informationen basieren auf aktuellen Erwartungen, Schätzungen, Prognosen und Annahmen des Unternehmens und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Entwicklungen wesentlich von den ausdrücklich oder implizit dargestellten abweichen. Hierzu zählen unter anderem Annahmen hinsichtlich Marktbedingungen, Branchentrends, regulatorischer Entwicklungen, Nachfrageentwicklung, technologischer Fortschritte sowie der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in relevanten Märkten. Leser werden ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sie sich nicht in unangemessener Weise („undue reliance“) auf derartige zukunftsgerichtete Informationen verlassen sollten.Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Erwartungen und Annahmen, auf denen diese zukunftsgerichteten Informationen beruhen, angemessen sind, sollte man sich nicht übermäßig darauf verlassen, da die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den ausdrücklichen oder implizierten Ergebnissen abweichen können. 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In all diesen Fällen wird er die Empfehlung „Sell“ aussprechen.: Der Begriff Hold bedeutet halten. Der Ersteller sieht ein Kurspotenzial für die Aktie, weshalb er der Meinung ist, die Aktie im Depot zu behalten.: Der Begriff Buy bedeutet kaufen. Der Ersteller erwartet einen Kursanstieg der Aktie, da er diese aktuell für unterbewertet hält.: Der Begriff Strong Buy bedeutet unbedingt kaufen und wird zum Beispiel von den US-Investmenthäusern Morgan Stanley und Salomon Brothers verwendet. Der Ersteller erwartet einen im Vergleich zu anderen Unternehmen derselben Peer Group überdurchschnittlichen Kursanstieg.Unabhängig von der vorgenommenen Einschätzung bestehen nach der Empfindlichkeitsanalyse deutliche Risiken aufgrund einer Änderung der zugrunde gelegten Annahmen. Diese Erörterung von Risikofaktoren in der Analyse erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.