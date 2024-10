Kulinarische Köstlichkeiten aus dem Airfryer und der sizilianischen Küche: Die neuen Kochbücher ab sofort bei Koehler erhältlich

Mit 101 Rezepten präsentiert das „Airfryer Kochbuch“ eine Vielfalt an schnellen und gesunden Köstlichkeiten zum Nachkochen. Der Bestseller aus Großbritannien erscheint erstmalig in Deutsch und zeigt, wie Einsteiger das Beste aus dem Küchen-Must-have herausholen können. Zugleich bringt das Kochbuch „Cucina Siciliana“ 70 authentische Klassiker der sizilianischen Küche auf den heimischen Tisch. Beide Werke sind ab sofort bei Koehler erhältlich.Für das „Airfryer Kochbuch“ hat die Ernährungswissenschaftlerin Jenny Tschiesche Rezeptideen für jeden Geschmack und Anlass entwickelt. Von Snacks und Beilagen bis hin zu einfach zuzubereitenden kompletten Mahlzeiten und schmackhaften Nachspeisen sind die anschaulich bebilderten Rezepte inspiriert von verschiedensten Speisen der Welt. Mit wertvollen Tipps zur richtigen Verwendung des Airfryers führen die Anleitungen Schritt für Schritt durch die Herstellung der einzelnen Gerichte. Ideal für Einsteiger, Familien und all jene, die einen gesunden Lebensstil pflegen wollen.Wie die vielseitige sizilianische Küche auf dem heimischen Herd gelingt, zeigt die Kochbuchautorin Ursula Ferrigno. Ihr Buch „Cucina Siciliana“ versammelt die schmackhaftesten Rezepte der Mittelmeerinsel, angefangen bei Vorspeisen wie etwa arancini di riso über Fleisch- und Fischrezepte wie sarde alla beccafico bis hin zu schmackhaften Süßspeisen wie pistachio gelato rustico. Mit zahlreichen Farbfotos bringt das Kochbuch mediterrane Lebensfreude und die einzigartige Fusion sizilianischer Aromen auf den Tisch.Das „Airfryer Kochbuch“ ist im Hardcover-Format 19 x 23,5 cm zum Preis von 24,00 € und „Cucina Siciliana“ im Hardcover-Format 18,5 x 23,7 cm zum Preis von 24,95 € unter anderem im Buchhandel und im Onlineshop des Verlags auf www.koehler-mittler-shop.de erhältlich.