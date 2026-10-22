„Das Seenotretter-Kochbuch“: Den Seenotrettern in die Kochtöpfe geschaut – jetzt in fünfter Auflage bei Koehler erhältlich
Fünfte Auflage des Seenotretter-Kochbuchs von Silke Arends mit neuen Rezepten und Geschichten von den DGzRS-Stationen an Nord- und Ostsee
Orientiert an jüngsten Veränderungen innerhalb der Rettungsflotte, hat Silke Arends für die neue, inzwischen fünfte Auflage des erfolgreichen Kochbuches einige DGzRS-Stationen erneut besucht. Dabei hat sie sowohl neue Rezepte als auch neue Geschichten zusammengetragen. Das Buch vereint alle 18 der insgesamt 53 DGzRS-Stationen, auf denen fest angestellte Besatzungen rund um die Uhr mit den größeren Seenotrettungskreuzern einsatzbereit sind – also ständig nicht weit von Kochtopf und Kombüse leben und arbeiten.
„Seit das erste Seenotretter-Kochbuch vor mehr als 15 Jahren entstanden ist, sind viele jüngere Seenotretter auf die Stationen gekommen. Sie kochen nach anderen Rezepten und haben mir von fordernden und bewegenden Einsätzen berichtet. Mir hat die Zusammenarbeit mit den Seenotrettern wieder sehr viel Freude gemacht. Und so ist aus vielen neuen Zutaten eine frische fünfte Auflage entstanden“, sagt Silke Arends. Das Ergebnis ihrer Besuche der Seenotrettungskreuzer zwischen Borkum im Westen und der Greifswalder Oie im Osten ist ein Kochbuch mit charmanten kulinarischen Kuriositäten, die gerade deshalb so besonders sind, weil sie mit wenig Aufwand und einfachen Hilfsmitteln – aber immer frisch! – auch an Bord zubereitet werden können.
Die Gerichte sind den verschiedenen Stationen zugeordnet. Jede Station wird mit Informationen zur Mannschaft und zu besonderen Einsätzen vorgestellt. Es folgen je zwei bis vier – eigens von der jeweiligen Besatzung ausgewählte – Rezepte. Darunter sind originelle Kombüsen-Kreationen wie „Lulus Bohnentopf“ von Norderney, „Sauerfleisch nach Oma Irma“ aus Büsum, „Seefeste Kartoffelsuppe“ aus Laboe, „Kassler mit Schlagseite“ vom Darßer Ort oder „Vormanns Fischklopse“ aus Sassnitz. Alle Schiffe, Stationen und viele Gerichte sind mit authentischen Fotografien bebildert. Einige der prominenten Botschafter der Seenotretter haben zudem eigene kulinarische Kreationen beigesteuert. „Allzeit guten ... Appetit!“
Autorin Silke Arends ist seit vielen Jahren als Redakteurin und Buchautorin tätig. Die gebürtige Ostfriesin ist Chefredakteurin des „Ostfriesland-Magazins“, eines Monatsmagazins, das seit mehr als 40 Jahren erscheint und in mehr als 20 Ländern gelesen wird. Neben „Ostfrisica“ hat Arends auch Erzählungen für Kinder, Kurzkrimis und Reiseführer veröffentlicht.
Im Verkaufspreis ist ein Spendenanteil von je einem Euro für die DGzRS enthalten. Das 144 Seiten starke Kochbuch (Format 21 x 25 cm) von Silke Arends ist im Hardcover-Format zum Preis von 24,95 € unter anderem im Buchhandel und im Onlineshop des Verlags auf www.koehler-mittler-shop.de bestellbar.