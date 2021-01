Clever reisen! 1/21 - die besten Insidertipps - jetzt neu am Kiosk

Ausgabe 1/21 plus Heft im Heft: Happy Trips – Reisen mit Glücksgefühl



EXTRA: Wie Sie in Corona-Zeiten jetzt sehr sicher reisen



SPECIAL: Ferienhaus: Wo am besten mieten?



NEWS & TIPPS



> Flugverspätung: Die Macken der Online-Helfer

> Betrug mit Ferienwohnungen: Neue Masche, gefälschte Angebote

> Urlaub nur noch mit Impfung: Wohin geht die Reise?



TOURTIPPS: Nahziele



> Deutschland blüht: Dem Frühling entgegen reisen

> Borkum: Die Boom-Insel der Nordsee

> Ostsee: Radeln, wandern & Fischbrötchen

> Eifel: Der Teufel im Paradies

> Gardasee: Der Klassiker – neu entdeckt

> Isola Albarella: Elegante Privatinsel für jedermann

> Österreich: Kaiserwinkl für Aktivurlauber

> Kanarische Inseln: La Palma für Sternegucker

> Andalusien: Spaniens orientalischer Süden



TOURTIPPS: Fernziele



> Sri Lanka: Alles auf Start im Inselparadies



TEST & Rat



> Check: Reiseversicherungen: Sicher reisen mit COVID-19 Schutz

> Check: Hotels & Sicherheit: Hygienekonzepte in Coronazeiten

> Check: Airlines & Corona: Das müssen Passagiere jetzt wissen

> Urlaub Perfekt: Ab 50 Jahre gibt es Rabatt

> Griechenland: Lieblingsinseln mit tollen Preisen

> Urlaub mit Hund: Die besten Ziele und Tipps

> Hotelsterne: Wie Schwindel bekämpft wird

> Haus des Urlaubs: Die Spezialisten für Feriendomizile



HEFT im HEFT: Happy Trips – Reisen mit Glücksgefühl



> Wandern & Radtouren

> Meer, Strand & Seen

> Stadt, Burg & Schloss



REISEPROFIS



> Bröcking packt die Koffer

> Polte auf Tour/Impressum

