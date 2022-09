Wilder, frischer Fisch - die BodenseefischWochen

Wenn der Bodensee eines zu bieten hat, dann ist es gesunder Fisch unterschiedlichster Art. Diese Vielfalt wird während den BodenseefischWochen vom 12.9. bis zum 9.10. ausgiebig gefeiert mit frischen Fischen direkt aus dem Bodensee und ausgefallenen Kreationen von erstklassigen Köchen. Die heimischen Fischer holen noch vor Sonnenaufgang die Netze mit frischem Wildfang ein, der von den Köchen der 21 teilnehmenden Restaurants sehnsüchtig erwartet wird. Vom Aal über Egli, Felchen, Hecht und Karpfen bis hin zum Zander ist alles dabei, was der See zu bieten hat.Alle 21 Restaurants, die an den BodenseefischWochen teilnehmen, bieten GenießerInnen ein 3-Gang-Fischmenü mit Vor-, Haupt-, und Nachspeise an und präsentieren jeweils ihre eigenen Interpretationen davon, was ein perfektes Fischmenü sein und haben sollte. Ob krossgebraten, mit Kruste gebacken oder im Ganzen gegrillt: hier ist für jeden Geschmack etwas dabei. Die Gastronomen der BodenseefischWochen haben sich verpflichtet, während der Aktion nur fangfrischen Bodenseefisch anzubieten: Wenn der Fischer an einem Tag beispielsweise keine Felchen gefangen hat, und diese deshalb nicht angeboten werden können, bieten die Gastronomen andere Fischgerichte an. Diese stehen dem Felchengenuss natürlich in nichts nach. In der größten Stadt am Bodensee, Konstanz, nehmen gleich drei hochwertige Restaurants an den BodenseefischWochen teil: das Steigenberger Inselhotel Konstanz, das Restaurant Le Sud und das Gasthaus Wallgut. Alle drei sind besuchenswert, und das nicht nur der Fischgerichte wegen. Denn mit dem BodenseefischPass können TeilnehmerInnen genießen und gewinnen zugleich.: Für jedes bestellte Gericht erhalten TeilnehmerInnen während den BodenseefischWochen im Restaurant einen Stempel in ihrem BodenseefischPass. Sobald mindestens drei Stempel gesammelt wurden, kann dieser eingesendet werden an: REGIO Konstanz-Bodensee-Hegau e.V., Obere Laube 71 | D-78462 Konstanz Unter allen Einsendungen werden attraktive Preise verlost, zum Beispiel Schlemmermenüs oder Gastronomiegutscheine. Weitere Infos gibt es unter www.bodenseewest.eu/bodenseefischwochen : Am Samstag den 1.10.2022 um 15 Uhr findet die „Kult-TOUR am See – Fisch on Tour“-Wanderung statt. Diese ist eine ca. 8 km lange Wanderung ohne nennenswerte Steigungen, begleitet vom Thema Fisch und Fischerei. Anschließend folgt die Einkehr in das Gasthaus Grüner Baum in Moos zu einem 3-Gang-Fischmenü. Die Rückfahrt erfolgt mit dem Höri-Bus. Anmeldung: +49 (0)7735 7309778 | kult-tour-bodensee.net