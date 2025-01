Valentinstag in Konstanz

Café Auszeit | Breakfast in Paradise für zwei Personen inklusive Sekt

Romantische Erlebnisse für alle Sinne bietet Konstanz Turteltäubchen das gesamte Jahr über und am Valentinstag erst recht. Von erlesenen Menüs über Konzerte bis hin zu besonderen Übernachtungsangeboten lädt die StadtSchönheit ein, den Tag der Liebe in Konstanz zu zelebrieren. Wer mehr zur Romantik in früheren Zeiten erfahren will, geht mit Amor auf Tour: Die Valentinstags-Spezial-Stadtführung „Konstanz zum Verlieben“ führt Singles und Paare durch die romantischsten Ecken und Gassen der historischen Stadt und erzählt vom Liebesleben in der Konzilstadt. Einfach mitkommen und die Tour mit der besseren Hälfte oder beim ersten Date besuchen.Konstanzer Restaurants und Cafés verwöhnen ihre Gäste am Valentinstag mit herzhaften bis süßen, edlen und raffinierten Menüs für jeden Geschmack. Die facettenreichen Angebote begeistern mit Dinner bei Kerzenschein und Klaviermusik, feinen Gerichten wie zartem Kalbsfilet, herziger Pasta und verführerischen Madeleines sowie romantischen Frühstücksideen. Einfach Favoriten wählen und gemeinsam genießen.Eine besondere Fahrt mit dem Riesenrad genießen – SinnesImpulse und besondere Fotomotive inklusive. Und wenn die Sonne mal nicht scheint, lädt die Bodensee-Therme Konstanz zum Erholen im warmen Wasser ein.Den Valentinstag verlängern und ein langes Wochenende mit extraviel Gemeinsamzeit verbringen. Romantische Arrangements der Konstanzer Hotels oder die Aktion Shopping mit dem Lieblingsmenschen machen es möglich. In der Freizeit ist mit klangvollen Konzerten der Bodensee Philharmonie, Fasnachtsveranstaltungen wie dem Narrenspiel, Ausstellungen, Theaterstücken und spannenden Stadtführungen für Abwechslung gesorgt.Am Tag der Liebe durch die Stadt schlendern und zahlreiche Valentinstags-Angebote in den Geschäften nutzen, darunter beispielsweise bei Thomas Sabo, in der Vinothek der Spitalkellerei u.v.m.Weitere Infos und Aktionen zum Tag der Liebe gibt es auf www.konstanz-info.com/valentinstag