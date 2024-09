Regional, Wild, Lecker: WildeWochen am Westlichen Bodensee

Vomzelebrieren die WildenWochen die kulinarischen Schätze des heimischen Wilds in Konstanz und am Westlichen Bodensee. Teilnehmende Gasthäuser und Restaurants servieren das hochwertige Fleisch von Reh, Hirsch und Wildschwein begleitet von saisonalen Beilagen wie knackigem Kürbis und aromatischen Pilzen. Traditionelle Gerichte und frische Interpretationen vereinen die Produkte der umgebenden Felder und Wälder in facettenreichen Menüs. Bei kulinarischen Veranstaltungen werden Hintergrundwissen rund ums Wild und besondere Schlemmerangebote genussvoll kombiniert.Die goldene Jahreszeit inspiriert seit Jahrhunderten dazu, Wildgerichte am Bodensee auf besonders schmackhafte Weise zu genießen. Viele Rezepte wurden über Generationen weitergegeben, wieder entdeckt und zum Teil neu interpretiert. Neben Klassikern wie Hirschgulasch oder Wildbratwurst überraschen die Küchenchefs passionierte Genießer:innen des Wildbrets mit neuen Kreationen. Zu diesen herbstlichen Genussideen zählen Wildburger, Wildfrikadellen oder Sauerbraten vom Wildschwein.Gerichte der teilnehmenden Restaurants testen, den QR-Code auf den Menüs scannen und exklusive Preise gewinnen! In Konstanz laden das Seerestaurant des Steigenberger Inselhotels , das Restaurant Hafenhalle und das Restaurant Suppengrün soup & salad bar zum gemütlichen Schlemmen und Genießen der wilden Kreationen ein.Feinschmecker:innen lernen die westliche Bodenseeregion während der WildenWochen von ihrer abwechslungsreichen Seite kennen: Ob beim WildMenü inklusive Weindegustation neue Geschmäcker entdecken, beim Brunch oder Herbstleuchten auf der Straußenfarm Gerichte vom Strauß in charmantem Ambiente genießen oder beim „Chef’s Table Wildessen“ Variationen vom heimischen Wild und klassische Beilagen im romantischen Rittersaal verspeisen – HerbstGenuss und AbenteuerLust inklusive.Intensives Hintergrundwissen präsentiert eine Themenwanderung auf der Halbinsel Höri – inklusive Besuch eines Jägers und leckerem WildMenü.Schifffahrten mit Blick auf die goldenen Ufer und herbstlichem Veggie-Menü gibt es an Bord der Schweizerischen Schifffahrtgesellschaft Untersee & Rhein (URh) Weitere Informationen zu den teilnehmenden Restaurants und Erlebnisangeboten gibt es unter www.bodenseewest.eu/wildewochen und www.konstanz-info.com/kulinarischer-fahrplan