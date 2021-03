Pure Faszination: Premiumwandern am Westlichen Bodensee

Erholsam, inspirierend, echt: Mit atemberaubenden Panoramen, kulturellen Höhepunkten und sattgrünen Wegen nehmen die Premiumwanderwege „SeeGang“ und „Hegauer Kegelspiel“ Wanderenthusiasten mit auf frühlingsfrische Entdeckertouren in und um Konstanz. Naturbelassene Ufer und (Halb-)Inseln am Bodensee treffen hier auf sanft schwingende Vulkanketten im Hegau, versteckte Buchten und malerische Häfen auf Burgruinen sowie die naturnahe Flora und Fauna der Vulkanlandschaft. Die zertifizierten und aussichtsreichen Wanderrouten am Westlichen Bodensee bieten dabei aktive Genussmomente für Körper und Geist – für alle Sinne…50 Kilometer Wanderspaß: Der Premiumwanderweg „SeeGang“ verbindet Konstanz und Überlingen auf individuell-gestaltbaren Routen entlang des glitzernden Bodensees miteinander. Herrschaftliche Burgruinen, malerische Städte und urige Dörfer sind besondere Highlights auf diesen Touren. In vier Etappen geht es von der historischen Konstanzer Altstadt über die imposante „Schmugglerbucht“ und die verträumte Blumeninsel Mainau nach Wallhausen. Von dort führt der Weg entlang der eindrucksvollen Steilkante am Überlinger See weiter über den inspirierenden Bodanrück bis nach Bodman – Top-Fotomotive inklusive. Zahlreiche Einkehrmöglichkeiten am Wegesrand bieten den Wanderfreunden dabei genussvolle Pausen und laden auf eine kulinarische Reise in die Vierländerregion ein. Ob bei einer kurzen Pause auf einem Rastplatz oder direkt am Strand, in gemütlichen Cafés oder beim Schlemmen regionaler Spezialitäten in einem der Restaurants – hier ist für jeden etwas dabei!Malerische Flusslandschaften, stattliche Ritterburgen, skurrile Vulkanformationen, sagenumwobene Quellen u.v.m.: Neun Premiumwanderwege mit Streckenlängen zwischen 7 und 15 Kilometern führen durch die außergewöhnliche Landschaft des Hegaus. Wandernde kommen dabei an historischen Orten vorbei – beispielsweise auf dem „Hohentwieler“, der zur größten Burgruine Deutschlands, der Festungsruine Hohentwiel, führt. Dieser informative Vulkanwanderweg gibt zudem interessante Einblicke in die besondere Geologie, Flora und Fauna des Hohentwiel. Einfach Wunschetappe(n) auswählen, aktiv sein und den Hegau mit seinen spektakulären Panoramen auf Vulkane und Bodensee gemeinsam mit den Liebsten aus neuer Perspektive entdecken… Neu: Die sensationelle Lauschtour – einfach mal ausprobieren!: LeserInnen des trekking-Magazins haben den Bodensee im Online-Voting in der Kategorie „Wanderregionen in Deutschland, Österreich und der Schweiz" auf den zweiten Platz gewählt! Weitere Infos zum Wandern in und um Konstanz unter www.konstanz-info.com/erleben-entdecken/natur-erleben/wandern