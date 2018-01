Neues aus Konstanz 2018

Konstanz aus der Vogelperspektive – bei Tag und bei Nacht: Ab sofort ist Konstanz mit frischen, neuen Bildern und visuellen Touren unter www.konstanz-info.com und www.konstanz360.info digital erlebbar. Achim Mende, Berufsfotograf, entwickelt hochauflösende 360-Grad-Panoramen und Touren – und fasziniert mit eindrucksvollen Aufnahmen in der virtuellen Welt für Konstanz und den Bodensee. Einfach mal reinschauen!2018 ist das „Jahr der Kultur“ in Konstanz: Im Mittelpunkt steht das Finale des Konziljubiläums (600 Jahre nach der einzigen Papstwahl nördlich der Alpen und dem größten Kongress des Mittelalters) mit zahlreichen Konzerten und Festivals, spannenden Ausstellungen in den Museen sowie vielen weiteren Events. Am 12. Januar erscheint die kompakte Kultur-Broschüre: Auf rund 50 Seiten geballte Kultur – von Bühnen.- & Museums.Kultur über Musik.- & Freizeit.Kultur bis hin zur Wissens.- & Genuss.Kultur überrascht Konstanz das gesamte Jahr über mit einem faszinierenden Kulturmix. Facettenreiche Stadtführungen nehmen die gesamte Familie zudem mit auf eine lebendige Zeitreise durch die Stadtgeschichte und Top-Ausflugsziele wie die Insel Mainau oder Schiffstouren auf dem Bodensee überraschen mit spannenden, neuen Möglichkeiten.Genussvoll & neu: 2018 stechen erstmals insgesamt drei Genuss-Schiffe in See. Mit hochwertigen Gin-Tasting, Wein- & Käse-Degustationen, Whisky-Tasting, 3-Gänge-Menü und vielem mehr ist die Rundfahrt auf dem Bodensee ein besonderes Genusserlebnis. Denn die Produkte stammen direkt aus der Vierländerregion Bodensee und sind grenzüberschreitend erlebbar. Termine jetzt vormerken und den Bodensee von seiner kulinarischen Seite entdecken!: Erstmals werden auch im Herbst bis zum Beginn der Adventsfahrten von den Konstanzer Bodensee Schifffahrtsbetrieben (BSB) an jedem Wochenende neue Rundfahrten angeboten. Durch diese 12 zusätzlichen Fahrten, die durch die Hotellerie, die BSB und die MTK gemeinsam organisiert und finanziert werden, ist Konstanz die einzige Stadt am Bodensee in der solche Ausflüge im gesamten Herbst bis zum Jahresende regelmäßig möglich sind.Weitere Informationen auf www.konstanz-info. comKonstanz ist mit rund 86.000 Einwohnern die größte Stadt am Bodensee (dem drittgrößten See Mitteleuropas) und pulsierendes Zentrum der Vierländerregion (D/A/CH/FL); 405 m über NN, Fläche: 54,11 km², intakte historische Innenstadt mit rund 400 Geschäften & Galerien.