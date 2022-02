Neu, lecker, kreativ: VeggieWochen am Westlichen Bodensee

Anregende Sinnesimpulse im Frühling: Die VeggieWochen am Westlichen Bodensee sorgen vom 2. März bis 15. April erstmals für vegetarische Genussmomente und besondere Erlebnisse. Frisch und abwechslungsreich verwöhnen vegetarische Köstlichkeiten mit Gemüse aus der Region in 17 Gasthäusern, Restaurants und Cafés in und um Konstanz. Neben beliebten Klassikern wie hausgemachten Kässpätzle warten auf die TeilnehmerInnen besondere Kreationen wie Quiches, Quinoasalat, Aloo Gobi und vieles mehr…Pünktlich zum Beginn der Fastenzeit zaubern Gasthäuser, Restaurants und Cafés in Konstanz und der Region im Rahmen der VeggieWochen kreative vegetarische Gerichte, Getränke und Menüs auf den Tisch. Von neuinterpretierten Klassikern wie Kässpätzle und Maultaschen über mediterrane Gnocchi mit Pesto aus heimischen Kräutern bis hin zu überraschend-vielseitigen Gemüsekreationen wie exotischen Currys und Schmorgerichten – alle, die Genuss lieben und offen für Neues sind, haben hier die Wahl…In Konstanz verwöhnen insgesamt 8 Restaurants und Cafés mit den besonderen GenussErlebnissen: Mit dabei sind das Seerestaurant und die Dominikanerstube des Steigenberger Inselhotels, das Voglhaus, das Stadtkind, das Gasthaus Wallgut, das Staader Fährhaus, das Suppengrün und das Sol Konstanz – einfach vorbeikommen, ausprobieren und genießen!VeggieKreationen der teilnehmenden Restaurants und Cafés testen, einen Stempel in den VeggiePass erhalten und ab drei Stempeln Genießer-Preise gewinnen!Gesund, knackig und nachhaltig bilden die VeggieWochen den Auftakt des Kulinarischen Jahresfahrplans am Westlichen Bodensee: Die Feinschmecker-Festwochen begleiten mit genussvollen SinnesImpulsen durch das Jahr 2022. Auf die VeggieWochen folgen im Frühsommer spannende Erlebnisse rund um die Kräuter der Region, ab September präsentieren sich fangfrische Felchen, Kretzer und Forellen bei den BodenseeFischwochen und den Abschluss bilden im goldenen Herbst die WildenWochen mit herzhaft-deftigen und fein-edlen Wildmenüs – 365 Tage voller kulinarischer Hochgenüsse.Neben dem Kulinarischen Jahresfahrplan hält Konstanz das ganze Jahr über GenussTouren für alle Sinne bereit: Informative Weinproben, Kochen mit dem Profi, Verkostung von Streuobstspezialitäten und vieles mehr. Einfach anmelden und genießen…Eine Übersicht der teilnehmenden Restaurants sowie der Genussangebote bei den VeggieWochen gibt es auf www.bodenseewest.eu/veggiewochen