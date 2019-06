Neu erschienen & erweitert: Das neue Konstanz Magazin ist da!

Mit 16 Seiten mehr als beim letzten Mal, erhalten LeserInnen einen umfangreichen Einblick in die Arbeit hinter den Kulissen während eines Jahres und damit in das Denken und Wirken vieler Akteure in dieser Stadt.Unterhaltsame Anekdoten, frische Bilder, einzigartige Biografien: „Das Konstanz Magazin wendet sich sowohl an Einheimische als auch an BesucherInnen,“ erklärt Eric Thiel, Geschäftsführer der Marketing & Tourismus Konstanz GmbH (MTK). „Viele Leserwünsche, u.a. nach noch mehr historischen Themen, Natur sowie weiteren Bilderseiten, haben wir in diesem Heft umsetzen können.“ Auch das Titelbild ist neu: Vom Wasser aus blickt die „Imperia“ auf die historisch grüne Stadt. Auf dem diesjährigen Cover wurde ihre Perspektive eingenommen - auf das Konzil, den Stadtgarten und die alte Fähre. Sozusagen mit den Augen der Imperia…Im „Jahr der Natur“ geht es um natürlichen Genuss – mit allen Sinnen. Ob bei einer Radtour oder Wanderung ins Grüne, dem Besuch des Stadtwalds, einem Menü aus der regionalen Küche oder einem Kulturevent unter freiem Himmel. Dabei besonders im Fokus: Das Wasser. Es ist die DNA dieser Stadt, inspiriert, gibt Ruhe und ist Teil der besonderen Lebensqualität. Mit der Ausstellung „Der gefährliche See“ wird dieses Mal auch eine andere Seite in einer neuen Ausstellung gezeigt…Natur, Kultur, Wirtschaft und Wissenschaft – das frisch erschienene „Konstanz Magazin“ präsentiert die Faszination Konstanz hautnah. „Das Magazin zeigt die Stadt aus verschiedensten Perspektiven, rund ums Jahr, mit all ihren Stärken und Besonderheiten“, erklärt Thiel. Das Kooperationsprojekt von MTK, Labhard Medien und vielen Leistungsträgern findet bereits vor dem Start regen Anklang: Im Vorfeld sind wieder über 10.000 Vorbestellungen eingegangen, die nun verteilt werden. „Wir freuen uns über den großen Anklang, den das Konstanz Magazin bei Konstanzer und Gästen findet. Auch im vierten Jahr in Folge gibt es wieder zahlreiche Geschichten und Gespräche, die auch die Konstanzer überraschen“, macht Steven Rückert, Geschäftsführer von Labhard Medien, auf die neue Ausgabe neugierig. Ein ganz großer Dank gilt unseren vielen Partnern, deren Unterstützung dies erst möglich gemacht hat.Tipp: Einfach Feedback geben – dafür wurden 3.000 Postkarten in die Magazine eingelegt. Oder per E-Mail – das Redaktionsteam freut sich über konstruktive Kritik!Anmerkung: Im „Jahr der Natur“ wurde dieses Konstanz Magazin auf naturverträglichem Papier gedruckt. Auch hier freuen wir uns über Rückmeldungen.Weitere Informationen und das neue Konstanz Magazin zum Durchblättern auf www.konstanz-tourismus.de/konstanz-magazin