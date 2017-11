NEU und ab sofort erhältlich: Der Fasnachtsflyer 2017/18

Guggenmusik, Narrenpartys, Bälle, Umzüge u.v.m.: Närrische Traditionen stellen in Konstanz die normalen Verhältnisse während der schwäbisch-alemannischen Fasnacht auf den Kopf. Pünktlich zum 11.11. ist das Fasnachtsprogramm erschienen und ab sofort an der Tourist-Info im Bahnhof sowie an vielen Auslagestellen als Flyer erhältlich. Die Broschüre gibt einen Überblick über das bunte, närrische Treiben, das am 6. Januar mit dem traditionsreichen Fasnachtsausrufen in der historischen Altstadt eingeläutet wird. Als Narrenfahrplan lässt sich der informative Fasnachtfsflyer auch in der Saison 2017/18 bequem in die Tasche packen und so gebündelt erfahren, was wann und wo geboten wird!Faszination Brauchtum: Mit dem Butzenlauf als eine der ältesten Fasnachtstraditionen Deutschlands, dem populären Hemdglonker in Nachthemden und -mützen, der spektakulären Hexenverbrennung, dem schelmenhaften Wecken am „Schmotzigen Dunschtig“ sowie beim Treffen auf den Straßen, in den urigen Weinstuben oder auf den Bällen schallt in Konstanz ein fröhliches „Ho Narro!“ durch Häuser und Gassen. Mittelalterliche Fasnachtsbräuche, die sich im Laufe der Jahrhunderte weiterentwickelt haben, in Kombination mit handgemachten Kostümen und Masken sowie den malerischen Gässchen und dem atemberaubenden See- und Alpenpanorama legen eine einzigartige Fasnachts-Atmosphäre über die größte Stadt in der Vierländerregion Bodensee…Einfach den Fasnachtsflyer einpacken, mit dem närrischen ABC alle wichtigen Begriffe lernen, Tipps sammeln, spannende Termine vormerken und ab dem 6. Januar mit einem ausgelassenen „Ho Narro!“ die schwäbisch-alemannische Fasnacht in Konstanz zelebrieren! Wer diese einmal erlebt hat, der kommt immer wieder – garantiert!Mehr zur Konstanzer Fasnacht sowie den Fasnachtflyer zum Download auf www.konstanz-info.com