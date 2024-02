NATÜRliches CampingGlück & SinnesImpulse pur

Camping zwischen Bodensee & Alpenpanorama: Den Tag mit atemberaubenden Sonnenaufgängen über dem See beginnen, laue Abende am Ufer ausklingen lassen und dabei den sanften Wellen lauschen, nach Lust und Laune wandern, paddeln, rudern, radeln oder schwimmen. Camping in Konstanz bedeutet Camping in und mit der Natur – denn die Landschaft am westlichen Bodensee ist geprägt von sanften Vulkanhügeln, blühenden Wiesen und naturbelassenen Strandbädern. Wer zwischendurch Lust auf kleine Boutiquen, stylische Cafés, quirliges Stadtleben und einen Bummel durch malerische Altstadtgässchen hat, erreicht mit dem Bus oder Rad schnell Konstanz, das pulsierende Zentrum der Vierländerregion (D, A, CH, FL). Die Campingsaison beginnt dieses Jahr am 15. März.Direkt am Wasser, in einem der schönsten Naturstrandbäder am Bodensee, liegt der familienfreundliche Vier-Sterne-Campingplatz Klausenhorn. Die weitläufige Anlage bietet viel Platz für Wohnmobile, ein modernes Sanitärgebäude, den Campingkiosk mit leckeren Angeboten und besondere Unterkünfte wie Schlaffässer etc. Für hohen Komfort steht auf dem Platz ein Camping-Butler für die hygienische Reinigung der Chemietoiletten-Kassetten zur Verfügung.Auf dem Campingplatz Klausenhorn sorgt das beliebte Unterhaltungs- und Ferienprogramm für einzigartige Glücksmomente bei Groß und Klein. Gemütliche Konzerte und Veranstaltungen begeistern Gäste wie Einheimische und der Bauernhock mit regionalem Markt verwöhnt mit Kulinarik aus der Region. In den Pfingstferien erwartet die kleinen Gäste der Mitmach-Zirkus Papperlapapp mit spannenden Aktivitäten wie Jonglieren, Einrad fahren und Diavolo. Während der baden-württembergischen Sommerferien lädt die Campingkirche zum Basteln, Singen und Kindergottesdienst ein. Infos unter www.camping-klausenhorn.de Schon während des Konstanzer Konzils vom 1414 bis 1418 übernachteten einige der Gäste in Schlaffässern. Einfach selbst ausprobieren und schlafen wie im Mittelalter!Natürliche SinnesImpulse: Der Naturcampingplatz Litzelstetten-Mainau begeistert mit der idyllischen Lage im Grünen, dem spektakulären Blick auf die Insel Mainau und das Alpenpanorama sowie einem kleinen, feinen kulinarischen Angebot aus der Region. Die Übernachtungsmöglichkeiten reichen von einer Zeltwiese über Stellplätze für Campervans (max. 6 Meter) bis hin zu fünf Glampingzelten für Campingurlaub mit einer Prise Luxus. Das platzeigene Bistro lädt Camping-Gäste zu anregenden Genussmomenten ein. In den Sommermonaten starten Gäste einmal im Monat sonntags mit einem Frühstücksbuffet aus regionalen Speisen und Getränken sowie der Top-Aussicht von der Terrasse des Bistros auf die Blumeninsel Mainau in den Tag. Der Platz liegt direkt am Bodensee-Radweg und ist damit ideal für einen Urlaub mit dem Rad geeignet.Gäste des Naturcampingplatzes dürfen an allen Angeboten auf dem Campingplatz Klausenhorn teilnehmen. Infos unter www.naturcamping-mainau.de Den Campingplatz schon vor dem Urlaub erkunden. Der 360-Grad-Rundgang macht's möglich. Einfach online reinklicken, in Ruhe auf dem Platz umschauen und später einen entspannten Urlaub genießen. Hier gehtʼs zum Rundgang: www.naturcamping-mainau.de/platzplan-rundgang Beide Campingplätze sind ECOCAMPING-zertifiziert und mit dem EU Ecolabel ausgezeichnet.