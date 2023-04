KräuterWochen am Bodensee

Konstanz, 13. Mai – 18. Juni 2023 | Die Region am Westlichen Bodensee lädt mit duftenden Gärten, gesunden Gerichten und spannenden Führungen dazu ein, in die aromatische Welt der Kräuter einzutauchen. Als geschmackvolle Veredelung im Essen, zarte Hautschmeichler und natürliche Heilmittel stimulieren sie alle Sinne. Geboten werden neben Märkten, Workshops und Führungen Themenmenüs in der Gastronomie.Blumig-süß, herb-würzig oder markant-intensiv: Am Westlichen Bodensee gedeihen zahlreiche Kräuter von Basilikum und Bärlauch über Thymian und Majoran bis hin zu essbaren Blumen wie Schafgarbe. Sie werden zu Tees, Cremes oder Seifen verarbeitet und bereichern die Küchen der Region. Bei Workshops, Kursen und Führungen lernen Interessierte Wissenswertes über die Kräuterwelt und wie aus den kleinen Alleskönnern verschiedenste Produkte hergestellt werden. 19 Restaurants laden außerdem ein, sie in leckeren Gerichten zu probieren. Auf den Karten stehen Kreationen wie Bodensee-Rotfeder mit Kapern-Kräuter-Hollandaise, Cordon Bleu mit Bärlauchpesto und Rosmarinkartoffeln und Löwenzahnsorbet. Einfach vorbeikommen und in die artenreiche Kräuterwelt der Region eintauchen.Mit dem Gasthaus Wallgut, dem Seerestaurant im Steigenberger Inselhotel, Suppengrün soup & salad bar und dem Restaurant Staader Fährhaus sind dieses Jahr erstmals vier Konstanzer Restaurants Teil der KräuterWochen.Die KräuterWochen gehören zum „Kulinarischen Jahresfahrplan“ am Westlichen Bodensee, der mit den BodenseefischWochen von 11. September bis 8. Oktober sowie den WildenWochen von 16. Oktober bis 26. November weitergeht. So reihen sich genussvolle SinnesImpulse im gesamten Jahr 2023 aneinander – jetzt schon vormerken!• 13.5. Wildkräuterführung mit Fahrrad auf dem Bodanrück, Konstanz• 13.5. Kräutermarkt, Radolfzell• 14.5. „Wildkräutersenf selbst gemacht“ Mia- und Hermann-Hesse-Haus, Gaienhofen• 15.5. Kräuterführung & Verkostung, Pfiffikuss, Insel Reichenau• 17.5. Kräutertee-Abend im Kräutermandala, Herba Floralis, Stockach• 19.5. Salben & Tinkturen herstellen, Insel Reichenau• 20. – 21.5. 24. Hohenstoffeln Kräutertage, Syringa Kräutergärtnerei, Hilzingen-Binningen• 22.5. Kräuterführung & Verkostung, Pfiffikuss, Insel Reichenau• 25.5. Kräuter-Schaukochen, Wochenmarkt Allensbach• 26.5. Die Kräuter der Hl. Hildegard für den alten Menschen, Radolfzell• 27.5. Workshop Teekräuter-Garten, Syringa Kräutergärtnerei, Hilzingen-Binningen• 1.6. Vom Hortulus zum Topfbasilikum, Insel Reichenau• 2.6. Der Zauber der Pflanzenwässer, Insel Reichenau• 3.6. Die Hausapotheke aus dem Bienenkasten mit Heilkräuterführung, Radolfzell• 4.6. Kräuter- & Waldwanderung für Familien, Tengen• 5.6. Kräuterführung, Tengen• 9.6. Gesichtscreme selbst herstellen, Insel Reichenau• 11.6. Rosen- & Kräuterfest, Gärtnerei Denz, Öhningen• 13.6. Kräutererlebnis am Spittelsberg, Herba Culinaria, Ludwigshafen• 16.6. Kräuterführung, Herba Floralis, Stockach• 16.6. Kräuterführung & Kräutermenü, Burghof Wallhausen, Konstanz• 17.6. Wildkräuterführung mit Verköstigung, Insel ReichenauWeitere Infos zu den Events und teilnehmenden Restaurants gibtʼs unter: www.konstanz-info.com und www.bodenseewest.eu/kraeuterwochen