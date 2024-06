Konstanzer Weinfest 2024: Regionaler Weingenuss, Live-Musik u.v.m.

Vomist es so weit: Das legendäre Konstanzer Weinfest auf dem Sankt-Stephans-Platz lädt zu regionalem Weingenuss und herzhaften Köstlichkeiten in stimmungsvoller Atmosphäre ein. Verschiedene Live-Musik-Acts sorgen täglich für gute Laune und animieren zum Mitschunkeln und Tanzen. Bis 1 Uhr nachts werden inmitten der malerischen Konstanzer Altstadt Einheimische und Gäste mit besonderen SinnesImpulsen verwöhnt.Qualitätsvolle Weine aus der Vierländerregion Bodensee laden zum entspannten Beisammensein ein und verbinden Jung und Alt. Der Auftakt am Mittwoch, dem Konstanzer Tag, wird vom „Musikverein Wollmatingen“ musikalisch begleitet. Als weitere Stimmungsmacher folgen „Seaside Six“ am Donnerstag, „Polka Cabana“ am Freitag und die „Münchner G’schichten“ am Samstag. Traditionelle Blasmusiklieder und moderne Popsongs für jeden Musikgeschmack regen zum Singen, Tanzen und Schunkeln an. Das Kinderprogramm rundet am Samstagnachmittag mit Spielen, dem Puppenspiel „Mascha und der Bär“ und weiteren Programmpunkten das Weinfest ab.Vor dem Weinfest bei einer amüsant-informativen Stadtführung in die Konstanzer Geschichte eintauchen oder in den zahlreichen Einzelhandelsgeschäften von den neuesten Modetrends inspirieren lassen.Weitere Infos dazu auf www.konstanz-info.com/weinfest sowie www.konstanzerweinfest.de