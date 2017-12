Konstanzer Knaller-Events an Silvester

Tanzpartys, Silvester-Kreuzfahrten und -konzerte, Gala-Dinner u.v.m.: Konstanz verwandelt sich an Silvester in eine grenzenlose Partymeile und startet mit einer großen Fete, die sich vom Hafen bis in die historische Altstadt über den Seerhein und weiter in die Max-Stromeyer-Straße erstreckt, ins Neue Jahr. Das atemberaubende Silvesterfeuerwerk über dem See als absolutes Highlight der rauschenden Silvesternacht wird so von einem facettenreichen Programm eingerahmt. Wie dieses genau aussieht, erfahren Sie in der brandneuen Broschüre „Weihnachts- und Silvesterangebote“ – einfach durchblättern, Ihren persönlichen Silvesterfavoriten wählen und wie gewünscht durchstarten…Tipp: Konstanz bietet in der Adventszeit tausende Geschenkideen wie z.B. die Sonderaktion mit zwei Stadtführungen zum Preis von einer oder Gutscheine für die neuen Genuss-Schiffe fürs nächste Jahr. Highlights im Dezember sind u.a. die Adventsfahrten der BSB, das Winterprogramm der Mainau, Auftritte des Theaters, philharmonische Konzerte, die Events im Rahmen des Konziljubiläums und die spannenden Stadtführungen – ein bunter Veranstaltungsmix der das Jahr glanzvoll abrundet und dazu einlädt, fließend in das überraschende „Jahr der Kultur“ 2018 zu starten…Beim „Best Christmas City“-Wettbewerb hat Konstanz die Chance, im nächsten Jahr noch heller zu erstrahlen. Alle BürgerInnen sowie Fans des Konstanzer Adventszaubers sind hier gefragt: Einfach mitmachen und auf www.bestchristmascity.de/Konstanz für die größte Stadt am Bodensee abstimmen! Als Belohnung erhalten die bestplatziertesten Städte Unterstützung bei der Realisierung der Weihnachtsbeleuchtung.Anreise-Tipp: Nutzen Sie beim Besuch den Parkplatz Bodenseeforum direkt am Seerhein und fahren Sie entspannt mit dem Bus oder zu Fuß in die Konstanzer Innenstadt. Hier gibt es an allen Adventssamstagen sowie vom 27.-30.12. für alle, die dort parken, kostenlosen Punsch, eine Wechselstube, einen Info-Point, kleine GiveAways und Stadtpläne. Und auch die Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln lohnt sich, z.B. mit dem Spezialangebot der SBB, das die BesucherInnen aus der Schweiz noch bis 22. Dezember zu einer Kombination aus Bahnfahrt und winterlichen Schmankerln auf dem Konstanzer Weihnachtsmarkt einlädt!Mehr Infos zum Konstanzer Winterzauber und den Silvester-Highlights auf www.konstanz-info.com