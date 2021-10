Herbstliche Schiffsrundfahrten & Stadtführungen: Goldener Herbst in Konstanz & am Westlichen Bodensee

Mystische Atmosphäre, facettenreiche Erlebnisse, goldener Glanz: Die Kombination aus Spannendem und Verträumtem legt im Herbst ein besonderes Flair über Konstanz. Eines der Highlights ist dabei die Aktion „Goldener Herbst“ vom 23. Oktober bis 27. November. Sie lädt jeweils samstags dazu ein, die StadtSchönheit am Bodensee aus neuer Perspektive zu entdecken. Bei herbstlichen Rundfahrten der Bodensee-Schiffsbetriebe (BSB) geht es an diesen Wochenenden auf einzigartige Erlebnistouren auf dem Wasser – inklusive beeindruckender Panoramablicke über die malerische Uferpromenade, die schneebedeckten Alpengipfel sowie den glitzernden Bodensee. An Land nehmen amüsant-informative Stadtführungen an diesen Tagen zudem mit auf lebendige Zeitreisen – vom klassischen Rundgang bis hin zu besonderen Themenführungen wie der Grusel-Tour oder dem Nachtwächterrundgang. Einfach mal ausprobieren, die milden Temperaturen am Bodensee genießen und den goldenen Herbst in Konstanz mit allen Sinnen erleben …Kinder bis 15 Jahre fahren bei den herbstlichen Rundfahrten kostenfrei mit!Fünf Wochenenden, zwei Länder, ein See: Die Schweizerische Schifffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein (URh) verlängert die Saison ebenfalls bis in den goldenen Herbst hinein und schickt ihre Flotte im Zweistundentakt auf Rundkurs durch die westliche Bodenseeregion. Rund um die Anlegestellen Radolfzell, Steckborn, Mannenbach, Berlingen, Hemmenhofen, Gaienhofen und Insel Reichenau warten dabei zahlreiche Ausflugsmöglichkeiten mit einem abwechslungsreichen Erlebnismix auf die Fahrgäste.Die nicht genutzten Herbst-Hopping Tickets aus dem Jahr 2020 behalten 2021 ihre Gültigkeit!Grenzenloses Herbst-Hopping9.10. & 10.10., 16.10. & 17.10., 23.10. & 24.10.,30.10. & 31.10. + 6.11. & 7.11.Schifffahrten „Goldener Herbst“ (BSB)23.10., 30.10., 6.11., 13.11., 20.11. + 27.11.um 13.30 + 15.30 UhrKlassische Stadtführung „Gegenwart der Vergangenheit“23.10., 30.10. um 11.15 Uhr + 14.30 Uhr6.11., 13.11., 20.11. + 27.11. um 14.30 UhrGrusel-Tour30.10. + 6.11.um 19 UhrWeitere Infos & Einblicke auf www.konstanz-info.com/herbst