Genuss-Schiff Ahoi!" auf dem Bodensee - mit Gin, Whisky & Rum aus der Vierländerregion

Erlebnisreich, grenzüberschreitend, genussvoll: Hochwertige Gin-, Rum-, und Whiskysorten aus der Vierländerregion Bodensee und darüber hinaus, regionale Kulinarik sowie ein atemberaubendes See- und Alpenpanorama – das und vieles mehr gibt es auf den hochwertigen Genuss-Schiffen ab Konstanz. Bereits am 24. April starten diese einzigartigen Sinnesreisen auf dem Bodensee. Zunächst mit Gin-Tasting an der frühlingsfrischen Abendluft sowie am 9. Oktober mit dem neuen Rum-Tasting und am 16. Oktober mit dem beliebten Whisky-Tasting gen herbstlich-goldenen Horizont.Genießer erleben hier köstliche Gin-Momente, erfahren Wissenswertes über die Herstellung und Destillation von Whisky oder lauschen Kennern, die über die unterschiedlichen Geschmacksprofile der Rum-Sorten philosophieren. Qualitätsvolle Gin-, Rum- und Whiskyvariationen aus der Bodenseeregion und viele weitere, oft preisgekrönte Sorten begeistern bei diesen facettenreichen Degustationen unter dem Motto: „So schmeckt die Region“ mit besonderen GenussMomenten. Los geht’s ab 18.30 Uhr mit dem Boarding und einem schmackhaften Apéro. Neben den hochwertigen Tastings erleben Gäste zudem eine Bodenseerundfahrt mit atemberaubendem Sonnenuntergangspanorama und der einmaligen Sicht vom See aus in Richtung beleuchtetem Ufer. Abgerundet wird das genussvolle Angebot an diesen entspannten Abenden von musikalischer Unterhaltung und qualitätsvollen Give-Aways.Tickets für die Genuss-Schiffe 2020 sind ab sofort an der Tourist-Information im Bahnhof erhältlich und das optimale Weihnachtsgeschenk für wahre Genießer! Die Anmeldung ist zudem auch direkt auf www.konstanz-tourismus.de/genuss-schiffe möglich. Das Kontingent ist begrenzt. Organisiert werden die Genuss-Schiffe gemeinsam von der BSB, Edeka Baur, der Marketing und Tourismus Konstanz GmbH sowie dem Petershof. Einfach bestellen, die Liebsten und / oder sich selbst beschenken und den Bodensee ab Konstanz von seiner genussvollen Seite mit allen Sinnen erleben…Weitere Infos und Einblicke auf www.konstanz-tourismus.de/genuss-schiffe