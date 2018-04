Frühlingsgenuss, Open See Festival, Stadtführungen & vieles mehr: Pfingsten in Konstanz

Von inspirierenden Konzerten und Festivals über erlebnisreiche Kulturradtouren, spannende Stadtführungen und facettenreiche Ausstellungen bis zu Theaterpremieren, Schifffahrten und Genusserlebnissen: Konstanz bietet am Pfingstwochenende (18.-21.5.) einen abwechslungsreichen Event-Mix für Entdecker.Eine charmante Weinprobe sowie die amüsante Leiterwagentour "Weingang" läuten auf der Blumeninsel Mainau bereits am Freitagabend die Pfingstfeiertage auf genussvolle Weise ein. Und auch die BSB-Schifffahrt begrüßt Genießer beim abendlichen Pasta-Plausch mit einzigartigen Genussmomenten inklusive Blick auf das atemberaubende See- und Alpenpanorama. Gemütliche Cafés, zahlreiche Biergärten, Restaurants und urige Weinstuben überraschen mit regionalen Spezialitäten und laden nach Shopping-Touren durch die historische Altstadt und das LAGO zum Verweilen ein. Wanderungen auf dem Premiumwanderweg SeeGang, die grenzüberschreitende E-Bike-Kulturradtour "Kleiner Kaiser - großer Turm" am 19. Mai, das einzigartige Inselhopping am Bodensee und Aktivitäten auf dem Wasser wie die nostalgische Lädinenfahrt am 20. Mai, Kanu-Fahren, Segeln, Schwimmen oder Stand-Up-Paddling faszinieren zudem mit erlebnisreichen Entdeckertouren in der unberührten Natur der Vierländerregion Bodensee.Viel los im "Jahr der Kultur": Musik, die unter die Haut geht, feurige Tänze und weitere inspirierende Kurzauftritte begrüßen Groß und Klein vom 18. bis 20. Mai im Konstanzer Stadtgarten beim beliebten Umsonst-und-Draußen-Festival "Open See". Mit insgesamt 12 Künstlern und Bands ist hier für jeden Musikgeschmack das Passende dabei. Für Jazz- und Klassik-Fans wird ebenfalls einiges geboten: Neben dem Konzert "Bruckner VI" der Südwestdeutschen Philharmonie im Konstanzer Münster am Freitagabend begeistern auch André Weiß feat. Scott Hamilton und das Tenöre4you-Duo Toni Di Napoli und Pietro Pato mit klangvoller Musik. Abgerundet wird das kulturelle Pfingstprogramm von Theateraufführungen wie der Premiere von "Betrunkene" am 19. Mai, Ausstellungen in den Museen wie "Ab in die Federn! Wie Vögel sich schmücken, tarnen und fliegen" im Bodensee-Naturmuseum und facettenreichen Stadtführungen, die zu einer Zeitreise in das Konstanzer Mittelalter einladen.Tipp: Mit dem legendären Storchenfest, genussvollen Pizza-back-Abenden, einem kleinen Markt, Yoga-Kursen, einer Camp-Roadshow und dem Besuch des Zirkus Papperlapp fasziniert der Campingplatz Klausenhorn Einheimische und Gäste an Pfingsten mit zahlreichen Mittmach-Aktionen und erholsamen Pausen vom Alltag inmitten der idyllischen Natur direkt am Bodensee.bis 22.6. Täglich: Pasta-Plausch auf dem Bodenseebis 30.9. Täglich: Stadtführung "Gegenwart der Vergangenheit"bis 21.10. Fotoausstellung "Faszination Bonobos"bis 31.10. Ausstellung im Hus-Haus: Masaryk und Hus. / Der erste tschechoslowakische Präsident und sein Vorbildbis 17.3.19 Ausstellung im Bodensee-Naturmuseum: Ab in die Federn! / Wie Vögel sich schmücken, tarnen und fliegen18.5. Stadtführung: "Spuren jüdischen Lebens in Konstanz"18.5. Führung zur Römer-Pyramide18.5. Konzert im Münster: Bruckner VI18.5. Offene Weinprobe - genussvoll-informativer Spaß!18.5. Weingang: Mit dem Leiterwagen auf Weinerkundung18. & 20.5. Theater für Kinder: Das Kind der Seehundfrau18. & 19.5. Theater: Nothing Compares 2 U18.-20.5 Open See Festival19.5. Kulturradtour: "Kleiner Kaiser - großer Turm: Das neue Belvedere bei Wäldi / TG" (E-Bike-Tour)19.5. Stadtführung "Auf den Spuren des Konzils"19.5. Theater Premiere: "Betrunkene" von Iwan Wyrypajew20.5. Stadtführung: "Unterirdische Ausstellung: Die Kalstellruine am Münsterplatz", 2000 Jahre Geschichte20.5. Führung: "Leben in der mittelalterlichen Stadt - Einblicke ins Alltagsleben"20.5. Ausfahrt mit der historischen Lädine St. Jodok20. & 21.5. Theater: Die Rückkehr des Ilbentritsch21.5. Jazz im Kulturzentrum: André Weiß Trio feat. Scott Hamilton (USA)21.5. Tenöre4you - Toni Di Napoli & Pietro Pato - Un Amore Grande"-Tour 2018Weitere Infos auf www.konstanz-tourismus.de