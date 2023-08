Frischer Fisch neu entdeckt – die BodenseefischWochen

Wenn der Bodensee eines zu bieten hat, dann ist es frischer Fisch unterschiedlichster Art. Die außergewöhnliche Vielfalt wird während der BodenseefischWochen vom 11.9. bis zum 8.10. mit ausgefallenen Kreationen von erstklassigen Köch:innen zelebriert. Noch vor Sonnenaufgang holen heimische Fischer:innen die Netze mit frischem Wildfisch ein, der in den 20 teilnehmenden Restaurants sehnsüchtig erwartet wird. Die facettenreiche Auswahl von Aal über Kretzer, Rotauge, Hecht und Karpfen bis hin zu Zander zeigt, was der See zu bieten hat.Alle 20 teilnehmenden Restaurants servieren ein 3-Gang-Fischmenü mit Vor-, Haupt- und Nachspeise und präsentieren ihre eigene Interpretation eines perfekten Fischmenüs. Kross gebraten, mit Kruste gebacken oder im Ganzen gegrillt: Hier ist für jeden Geschmack das passende Gericht dabei. Die Restaurants bereiten während der Aktion den Fisch zu, der am jeweiligen Tag geliefert wird. So bieten sie Gästen die Möglichkeit, neben Klassikern auch neue Fischarten zu probieren. Auf den Menükarten stehen dieses Jahr beispielsweise Klößchen aus Saibling, Hecht oder Zander, pikant-cremige Bodensee-Fischsuppe, Bachforelle mit Zitronengrassauce, Saiblingsfilet und Fischduo nach Fang in Mandelbutter.In Konstanz, der größten Stadt am Bodensee, nehmen gleich drei hochwertige Restaurants an den BodenseefischWochen teil: das Steigenberger Inselhotel Konstanz, das Restaurant Le Sud und das Gasthaus Wallgut. Alle drei sind nicht nur für Fischgenießer:innen einen Besuch wert, denn sie bieten auch außerhalb der BodenseefischWochen ein abwechslungsreiches Menü an.Wer ein Bodenseefischmenü genießt, kann gleichzeitig auch gewinnen. So funktioniert’s: Beim Bestellen eines Fischmenüs in einem der teilnehmenden Restaurants einfach den QR-Code auf den BodenseefischWochen-Speisekarten scannen & am Gewinnspiel teilnehmen. Unter allen Teilnehmer:innen werden geschmackvolle Preise wie Schlemmermenüs und Genussgutscheine verlost.Tipp: Am Freitag, 29.9.2023 um 15 Uhr findet die „Kult-TOUR am See – Fisch on Tour“ statt. Die ca. 9 km lange Wanderung führt zunächst zu einem Fischer und anschließend in ein Restaurant – Fischwissen und leckeres Menü inklusive. Zurück geht es mit dem Höri-Bus.Eine Übersicht der Konstanzer Restaurants gibt es unter www.konstanz-info.com/kulinarischer-fahrplan . Alle teilnehmenden Restaurants, die pfiffigen Menüs und genussvolle Erlebnisangebote sowie informatives FischWissen gibt es unter www.bodenseewest.eu/bodenseefischwochen