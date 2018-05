Frisch & kompakt: Das neue Konstanz Magazin ist da!

Ein komplettes Jahr: Auf insgesamt 112 Seiten – und damit 8 Seiten mehr als beim letzten Mal – erhalten LeserInnen Einblick in die Arbeit hinter den Kulissen während eines Jahres und damit in das Denken und Wirken vieler Akteure in der Stadt. Unterhaltsame Anekdoten, frische Bilder, einzigartige Biografien: „Das Konstanz Magazin wendet sich sowohl an Einheimische als auch an BesucherInnen. Daher experimentieren wir in diesem Jahr mit zwei Titeln,“ freut sich Eric Thiel, Geschäftsführer der Marketing & Tourismus Konstanz GmbH (MTK). „Viele Leserwünsche, u.a. nach noch mehr historischen Themen, Kultur sowie weiteren Bilderseiten, haben wir in diesem Heft umsetzen können.“ Der eine Titel zeigt den Mikrokosmos Konstanz in einer 360 Grad-Fotografie und ist nach innen gerichtet, der zweite Titel zeigt die romantisch-historische Ansicht von Konstanz und richtet sich überwiegend an die Gäste. Inhaltlich ist das Magazin gleich. „Ein kleines Experiment…“, erklärt Thiel und ist auf das Feedback gespannt.Kultur, Natur, Wirtschaft und Wissenschaft – das frisch erschienene „Konstanz Magazin“ präsentiert die Faszination Konstanz hautnah. „Als Ganzjahresmagazin vereint es die Stärken der Stadt gebündelt und aus besonderen Perspektiven“, erklärt Thiel. Das Kooperationsprojekt von MTK, Labhard Medien und vielen Leistungsträgern findet bereits vor dem Start regen Anklang: Im Vorfeld sind schon über 10.000 Vorbestellungen eingegangen, die nun verteilt werden. „Es gibt auch Geschichten und Interviews, die selbst den ein oder anderen Konstanzer überraschen werden…“, macht Thomas Willauer, Geschäftsführer von Labhard Medien, auf die neue Ausgabe neugierig. Eric Thiel ergänzt: „Dies ist nur durch die Unterstützung der vielen Partner möglich, für die wir uns herzlich bedanken.“P.S.: Geben Sie uns doch ein kurzes Feedback, welcher Titel Ihr persönlicher Favorit ist…! Das historische Bahnhofsgebäude an einem Flair-Abend mit einem Foto von Dagmar Schwelle oder der zweite Titel mit dem „Mikrokosmos Konstanz“, einem Bild von Achim Mende.Weitere Informationen auf www.konstanz-info.com