Fleischlos durch die Fastenzeit: VeggieWochen am Westlichen Bodensee

Frisches Gemüse von der Insel Reichenau, falsche Jakobsmuscheln und herzhaftes Schmorgemüse: Mit den VeggieWochen startet der Genussfahrplan 2023 in die zweite Runde. Vom 22. Februar bis zum 7. April haben GenießerInnen die Möglichkeit, die vegetarischen und veganen Kreationen der Küchenmeister rund um den Westlichen Bodensee zu testen. In insgesamt 20 teilnehmenden Restaurants und Cafés, fünf davon in Konstanz, gibt es eine facettenreiche Auswahl an kreativen Gerichten aus knackig-frischen, regionalen Zutaten wie bunte Currys, fruchtige Limonaden, Avocado-Kartoffelpüree oder feine Gnocchi-Variationen.Die kulinarische Auswahl reicht von wärmenden vegetarischen und veganen Suppen und Eintöpfen über hausgemachte Ravioli mit raffinierten Füllungen, Rotkohl-Steak und Austernpilzburger bis hin zu knusprigem, überbackenen Bauernbrot und Desserts wie vegane und glutenfreie Mousse au Chocolat oder hausgebackene Kuchen. Mit von der Partie sind mit dem Seerestaurant im Steigenberger Inselhotel, dem Stadtkind Konstanz , der Suppengrün soup & salad bar Sol – Caffebar & Veganfood sowie dem Restaurant Staader Fährhaus gleich fünf Konstanzer Gastronomiebetriebe.Alle, die nicht genug von der Gemüseküche am Westlichen Bodensee bekommen, erwarten weitere Genussideen . Beim vegetarischen Kochkurs „So schmeckt die Region“ gibt’s Tipps speziell für die vegetarische Küche, die Fülle der Kräuter- und Duftpflanzen erwartet Interessierte bei Führungen durch die Syringa Kräutergärtnerei und bei der Führung durch den Gemüsebaubetrieb Theo Huber auf der Insel Reichenau erhalten TeilnehmerInnen Informationen zum Gartenbau auf der Insel.Neben dem Kulinarischen Jahresfahrplan hält Konstanz das ganze Jahr über GenussTouren für alle Sinne bereit: Informative Weinproben, verführerische Eis-Kurse, Biertastings, neue Kneipentouren und vieles mehr. Infos gibt es unter www.konstanz-info.com/erlebnisse Die Konstanzer Wochenmärkte bieten eine vielseitige Auswahl an hochwertigen Frischeprodukten direkt von den Gemüsefeldern, Obstwiesen und Äckern der Region – exzellente Inspirationen für gemeinsames Entdecken, Kochen und Genießen.Genießen und Gewinnen. Einfach bei einem der teilnehmenden Restaurants VeggieGerichte genießen, den QR-Code auf der VeggieWochen-Speisekarte des jeweiligen Restaurants scannen und am Gewinnspiel teilnehmen. Unter allen TeilnehmerInnen werden Top-Preise verlost wie beispielsweise Gastronomiegutscheine oder Schlemmermenüs.Alle weiteren Infos zu den VeggieWochen gibt’s auf www.bodenseewest.eu/veggiewochen Infos zu den Konstanzer VeggieRestaurants gibt’s auf www.konstanz-info.com/kulinarischer-fahrplan