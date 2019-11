Christmas-Hopping am Bodensee: 3 Länder | 3 Städte | 1 See

Jeden Tag einen anderen Weihnachtsmarkt erkunden – das ist nun am Bodensee möglich. Kultur, Natur, Genuss und ein besonderes Mobilitätsangebot mit Sicht auf die einzigartig-majestätische Silhouette der nahen, schneebedeckten Alpen und den glitzernden Bodensee. Von der Festspielstadt Bregenz über das UNESCO-Weltkulturerbe mit der Stiftsbibliothek in St. Gallen bis nach Konstanz mit seiner Konzilgeschichte und der Blumeninsel Mainau (übrigens auch mit eigenem Weihnachtsmarkt) – die Weihnachtsmarkt-Saison am Bodensee bietet besondere, grenzüberschreitende Adventserlebnisse am und auf dem See.Einzigartiges Weihnachtsschiff mit neuer IceCave und 360° Panorama IceBar, über 100.000 Lichter, rund 150 zauberhafte Hütten, regionale Produkte aus der Vierländerregion Bodensee: Von traditionellen Hütten am Hafen bis in die mit Sternen geschmückte historische Altstadt erstreckt sich dieser Weihnachtsmarkt direkt am Bodensee mit seinem romantischen Lichtermeer und lädt vom 28. November bis 22. Dezember zum gemütlichen Flanieren ein. Besondere Genussmomente, Weihnachtsmusik, duftende Leckereien wie Dünnele, gebrannte Spezialitäten, Feuerzangenbowle, tausende Geschenkideen u.v.m. zaubern in Konstanz ein Fest für alle Sinne…Im Advent verwandelt sich die Ostschweizer Weltkulturerbestadt in ein Lichtermeer. Dabei funkeln 700 Sterne in einer eigens für die Sternenstadt erdachten Lichtchoreografie. Der Weihnachtsmarkt in St. Gallen erstreckt sich vom Waaghaus über den Bohl bis zur Marktgasse. Zahlreiche HändlerInnen begeistern mit festlichen Geschenkideen wie Krippen und Krippenfiguren, Christbaumschmuck, Kerzen, Schmuck oder Spielsachen. Für genussvolle Weihnachtsstimmung sorgen Glühwein, Raclette und andere Leckereien. In diesem Jahr feiert die Sternenstadt St.Gallen ihr 10-jähriges Jubiläum. Eigens dafür wurde die Sternenpatenschaft ins Leben gerufen. Freund*innen der Sternenstadt können auf dessen Webseite einzelne Sterne kaufen und so zur Patin oder zum Paten werden.Im Herzen von Bregenz bieten kleine Weihnachtshütten süße und herzhafte kulinarische Köstlichkeiten, Kunsthandwerksarbeiten und liefern inspirierende Geschenkideen für die Liebsten. Handwerkskunst, Leckereien, Attraktionen, der Duft von Glühwein und eine eigens gebaute Krippe in der Nepomukkapelle am Kornmarktplatz, der große Christbaum, der jedes Jahr von einer Gemeinde aus dem schönen Bregenzerwald gespendet wird, die lebende Krippe am Leutbühel sowie der traditionelle Kunsthandwerksmarkt in der Oberstadt laden dazu ein, durch Bregenz zu flanieren und die vorweihnachtliche Zeit zu genießen.Die drei Städte kooperieren eng bei diesem Projekt. Weitere Infos zum Christmas-Hopping auf www.konstanz-tourismus.de/staedtehopping www.sternenstadt.ch und www.bregenz.travel/bregenzer-weihnacht/