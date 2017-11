5. Konstanzer Unternehmerfrühstück: Digital anders - es beginnt im Kopf

Rund 350 Gäste, ein unterhaltsam-informativer Vortrag, aktives Netzwerken und ein Buffet mit vielen regionalen Produkten im Bodenseeforum: Die Wirtschaftsförderung und die Marketing & Tourismus Konstanz GmbH luden heute ab 7.15 Uhr mit dem Thema „Digitalisierung als Chance: Erfolgreiche Geschäftsmodelle & Denkansätze für die Zukunft“ zum 5. Konstanzer Unternehmerfrühstück ein. Mit seinem Vortrag zeigte Steffen Stäuber mit praxisnahen Beispielen, wie durch „Anders-Denken“ die größten Erfolge entstehen und Veränderungen clever und leistungssteigernd gemeistert werden. Denn: „Digitalisierung beginnt im Kopf“, so Stäuber.Als einer von „30 unter dreißig“ beim Ranking der Welt am Sonntag, Top-Speaker, Querdenker und Geschäftsgründer gab Steffen Stäuber den Konstanzer UnternehmerInnen dabei nicht nur wichtige Tipps und 10 Regeln dafür, wie sie die Digitalisierung optimal nutzen können um in der bereits bestehenden digitalen Welt zu bestehen, sondern sorgte mit witzigen Anekdoten, Bildern und Grafiken zudem für zahlreiche Lach-Impulse. Das umfangreiche Frühstück sowie der branchenübergreifende Austausch von UnternehmerInnen, Künstlern und städtischen Mitarbeitern in gemütlicher Atmosphäre rundeten den gelungenen Morgen ab.Die Marketing und Tourismus Konstanz GmbH, die Wirtschaftsförderung Konstanz, Steffen Stäuber sowie die Sponsoren Engel & Völkers, Südstern Bölle, die Sparkasse Bodensee und der Südkurier freuten sich über die große Teilnehmeranzahl und die herausragende Stimmung an diesem Morgen.Das nächste Konstanzer Unternehmerfrühstück findet am 15. März 2018 im Konzil statt – Termin schon einmal vormerken!Weitere Informationen auf www.konstanz-info.com oder per E-Mail an mauch@konstanz-info.com