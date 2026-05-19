Mit Neugier statt Influencer-Hochglanz

Die beiden gehören zu den bekanntesten Stimmen der deutschsprachigen Reisepodcast-Szene. Seit 2019 produzieren sie ihre Audio-Hörreisen. Dabei sind sie nicht als Influencer unterwegs, sondern so wie die meisten Menschen auch: mit begrenzten Urlaubstagen, schmalem Budget und echtem Staunen. Warum die Oberlausitz dafür der perfekte Ort war.
Schon lange sind Adrian Klie und Christoph Streicher befreundet, reisten bereits in der Vergangenheit gemeinsam. Entstanden ist ihr Podcast vor über sieben Jahren aus einer Laune heraus und aus der Freude am Erzählen.
Gewachsen ist er, weil sie von Anfang an Reisen aus dem echten Alltag heraus beschrieben haben.
„Wir machen das nicht wie Influencer oder Blogger aus der Hängematte in Bali, sondern mit unseren Urlaubstagen, mit verlängerten Wochenenden und neben dem Vollzeitjob“, sagt Christoph Streicher. In über 140 Ländern waren sie so schon unterwegs.
Ganz neu war die Oberlausitz für die beiden Podcaster nicht. Schon auf einer ihrer ersten gemeinsamen Reisen durch Ostdeutschland kamen sie vor Jahren durch die Region. „Viele suchen immer nach dem großen Abenteuer und wollen weit weg", sagt Klie.
„Aber gerade neben dem Job helfen auch kleine Abenteuer, die schnell erreichbar sind und einen trotzdem komplett aus dem Alltag reißen." Sie wollen Regionen dann auf ihre eigene Art erleben, ganz ohne durchgetaktetes Programm.
Sie beginnen eine Reise am liebsten im Café: ankommen, hinsetzen und schauen, was vor Ort los ist.
Weltklasse im Osten
„Die beiden Folgen zeigen sehr gut, was die Oberlausitz als Reiseziel ausmacht: Sie überrascht, sie ist vielfältig und sie entfaltet ihren Reiz besonders dann, wenn man sich offen auf sie einlässt“, sagt Darleen Nebelung, Projektleiterin der Marketing-Gesellschaft Oberlausitz-Niederschlesien mbH, nach dem Anhören der Folgen. „Dass die zwei die Region nicht einfach abhaken, sondern wirklich erleben wollen, macht ihre Perspektive für uns so wertvoll.“
In den Podcast-Folgen wird genau diese Offenheit hörbar. Die Macher beschreiben die Oberlausitz als Region, in der man auf kleinstem Raum unglaublich viel erleben kann. Inhaltlich spannen sie einen weiten Bogen durch die Oberlausitz:
von UNESCO-Stätten mit eindrucksvollen Parklandschaften und verwunschenen Wäldern, über Bautz'ner Senf und Teichelmauke bis hin zu den Städtetouren durch Görlitz oder Bautzen.
Während die erste Episode die Region als „Weltklasse im Osten“ mit ihrer besonderen Dichte an Kultur- und Naturerlebnissen vorstellt, rückt die zweite Folge vor allem Kulinarisches und das urbane Flair der Städte in den Mittelpunkt.
So entsteht ein vielschichtiges Bild der Oberlausitz. Auch der Frage, wie man in der Oberlausitz am besten mobil ist, gehen die beiden nach.
Perfektes Podcast-Material
Für Adrian Klie ist sie deshalb ein Paradebeispiel für das, wonach sie für ihren Podcast suchen. „Wir messen Reiseziele oft an der Differenz zwischen Erwartung und Erlebnis – und da kann die Oberlausitz ordentlich punkten.“
Er sei absolut überrascht gewesen, wie viel es in der Region zu entdecken gibt. Für ihn war vor allem die Natur ein absolutes Highlight. „Und der Muskauer Park war einfach genial, diese Gartenkunst erwartet man eigentlich eher in England.
Genau solche Überraschungen liebe ich beim Reisen.“
Für Streicher war der Besuch der Stadt Görlitz ein besonderes Erlebnis. Als bekennender Fan des Films „Grand Budapest Hotel“, der hier gedreht wurde, war er begeistert von der Kulisse der Stadt.
„Diese Gassen, das Kopfsteinpflaster, das Licht am Sommerabend, die Cafés draußen – das hat eine ganz besondere Atmosphäre.“
Hinzu kamen Eindrücke, die über normales Sightseeing hinausgehen: die sorbische Kultur, die regionale Küche und das selbstverständliche Miteinander im deutsch-polnischen Grenzraum.
Für ihn sind es genau solche Erfahrungen, die eine Reise im Gedächtnis verankern. „Man nimmt aus der Oberlausitz mehr mit als nur schöne Fotos.“
Lust aufs Selbst-Entdecken
Genau darin liege auch die Stärke des Podcast, sagt Darleen Nebelung. „Die beiden erzählen nicht nur von Orten, sondern von Haltungen, Begegnungen und Reisegefühlen“, beschreibt sie es.
„Wer ihnen zuhört, bekommt nicht nur Informationen über die Oberlausitz, sondern vor allem Lust, selbst aufzubrechen und die Region mit eigenen Augen zu entdecken.“
Mit den beiden Oberlausitz-Folgen zeigt „Welttournee – der Reisepodcast“, dass reizvolle Reiseziele nicht weit weg liegen müssen. Sie sind abrufbar unter www.der-reisepodcast.de, bei Spotify, Apple Podcast und weiteren gängigen Podcast-Plattformen.
Direkt reinhören:
- Oberlausitz I: Weltklasse im Osten - UNESCO-Stätten und Park-Magie - Welttournee - der Reisepodcast | Podcast on Spotify
- Oberlausitz II: Mittelalter-Manhattan und Görliwood-Tipps (Görlitz / Bautzen) - Welttournee - der Reisepodcast | Podcast on Spotify
Darleen Nebelung
Projektmanagerin Tourismusmarketing
Marketing-Gesellschaft Oberlausitz-Niederschlesien mbH
Humboldtstraße 25 |02625 Bautzen
darleen.nebelung@oberlausitz.com | 03591 487721